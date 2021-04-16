Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Государства Палестина Р.Малики, Москва, 5 мая 2021 года

Дорогие друзья,

Рад Вас приветствовать в Москве. Считаем Ваш визит очень своевременным.

Мы все озабочены задачами по преодолению последствий пандемии, обеспечению безопасности населения. Сегодня обсудим дополнительные шаги, которые позволят России нарастить свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нашим палестинским друзьям.

Как только позволит эпидемиологическая обстановка рассчитываем провести очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Есть целый ряд перспективных проектов, которые мы уже достаточно давно собираемся реализовать. Надеюсь, что это состоится в самое ближайшее время.

Безусловно, нам важны Ваши оценки ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки и, прежде всего, в Палестине. Озабочены отсутствием перспективных договорённостей о том, как возобновить мирный процесс и переговоры. Мы готовы помочь. У нас есть некоторые идеи. Сегодняшние контакты с Вами для нас имеют особое значение.

Рады Вас видеть. Ещё раз добро пожаловать.