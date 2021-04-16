О предстоящем рабочем визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Армению

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5-6 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Республику Армения с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с и.о. Премьер-министра Н.В.Пашиняном и переговоры с и.о. Министра иностранных дел А.Г.Айвазяном.

Визит является продолжением интенсивного российско-армянского политического диалога, ориентированного на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества, поддержание мира и стабильности в регионе.

Намечено обсудить широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, регионального сотрудничества, внешнеполитической координации в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЧЭС, на других международных площадках.

Одной из ключевых тем станет рассмотрение практических аспектов реализации Заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая гуманитарное содействие пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Насыщенный характер носит политический диалог на высшем и высоком уровнях. В 2021 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян дважды встречались в Москве – 11 января и 7 апреля. В 2020-2021 гг. прошли четыре встречи Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с Н.В.Пашиняном (31 января 2020 г. в Алма-Ате, 17 июля 2020 г. в Минске, 9 октября 2020 г. в Ереване и 29 апреля с.г. в Казани «на полях» заседаний Евразийского межправительственного совета).

Интенсивно развивается сотрудничество по линии Российско-армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседатели межправкомиссии А.Л.Оверчук и М.Г.Григорян в текущем году встречались 6 раз, последний – в Москве 26 апреля с.г. в рамках очередного заседания Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Министры иностранных дел России и Армении в 2020 г. контактировали в Женеве 25 февраля, в Москве 9 и 12 октября, 7 и 18 декабря, 21 ноября в Ереване. В текущем году С.В.Лавров и А.Г.Айвазян встречались дважды в Москве – 17 февраля (в ходе рабочего визита Министра иностранных дел Армении в Россию) и 1 апреля ( «на полях» заседания СМИД СНГ). 20 января и 15-16 апреля состоялась серия консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

Развиваются межпарламентские связи. Делегация Федерального Собрания Российской Федерации посетила 24 апреля памятные мероприятия в Ереване, посвященные геноциду армянского населения в годы Первой мировой войны. На 16-18 мая запланирован официальный визит в Москву Председателя Национального Собрания Республики Армения А.С.Мирзояна.

Поддерживаются интенсивные межведомственные контакты, позволяющие оперативно решать актуальные вопросы. На регулярной основе осуществляются встречи руководителей министерств и ведомств. Функционируют межправительственные комиссии по экономическому и военному сотрудничеству, Объединенная коллегия МВД России и Полиции Армении. Налажено продуктивное взаимодействие в области противодействия COVID-19.

Повышению безопасности Республики и стабильности в Закавказье способствует российско-армянское взаимодействие в военно-политической и военно-технической областях. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории Республики дислоцируется 102-я российская военная база. Действует межгосударственное соглашение об Объединенной группировке войск (сил) ВС Армении и ВС России.

Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В условиях общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного снижения объемов торгового обмена. В 2020 г. двусторонний товарооборот превысил 2,3 млрд долларов США, сократившись на 9,5 %.

Динамично продвигаются связи по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и почти все марзы (регионы) Армении, в гуманитарной сфере.

Активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. В России получают высшее образование порядка 5 тыс. армянских граждан, из них более 2 тыс. – за счет федерального бюджета. Еще примерно столько же студентов обучается в Ереване в 6 филиалах российских вузов и Российско-Армянском университете. На 8-11 июня с.г. в Москве запланирован VII Российско-армянский молодежный форум.

Москва и Ереван продуктивно сотрудничают в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Ведется эффективная координация по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня, в рамках универсальных и специализированных международных организаций – ООН, ОБСЕ, ЧЭС, других многосторонних форумов.