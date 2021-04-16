О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 мая состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений.

В связи с выраженными М.Абу-Марзуком опасениями, что решение руководства Палестинской национальной администрации о переносе выборов в Палестинский законодательный совет осложнит задачу восстановления палестинского единства, с российской стороны была подтверждена принципиальная готовность организовать в Москве очередную встречу с участием всех основных палестинских организаций в интересах консолидации позиций на политической платформе Организации освобождения Палестины.