О крушении в Мехико метромоста

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Вечером 3 мая на юго-востоке Мехико, в районе станций метрополитена Оливос и Тесонко произошло обрушение метромоста, по которому в момент происшествия двигался пассажирский поезд. В результате этого трагического события погибло 25 человек, еще 79 человек госпитализированы. По поступающим сообщениям, спасательная операция продолжается, количество пострадавших может возрасти.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.