Новости
5.05.2111:03
О крушении в Мехико метромоста
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
Вечером 3 мая на юго-востоке Мехико, в районе станций метрополитена Оливос и Тесонко произошло обрушение метромоста, по которому в момент происшествия двигался пассажирский поезд. В результате этого трагического события погибло 25 человек, еще 79 человек госпитализированы. По поступающим сообщениям, спасательная операция продолжается, количество пострадавших может возрасти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.