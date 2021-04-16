Новости

5.05.2111:03

О крушении в Мехико метромоста

877-05-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

Вечером 3 мая на юго-востоке Мехико, в районе станций метрополитена Оливос и Тесонко произошло обрушение метромоста, по которому в момент происшествия двигался пассажирский поезд. В результате этого трагического события погибло 25 человек, еще 79 человек госпитализированы. По поступающим сообщениям, спасательная операция продолжается, количество пострадавших может возрасти.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность