Интервью официального представителя МИД России М.В.Захаровой телеканалу «Russia Today», 3 мая 2021 года

Вопрос: Какое влияние оказали санкции на состояние отношений между Россией и Западом?

Ответ: К сожалению, реальностью нашего времени стало расширенное применение политически мотивированных односторонних ограничительных мер со стороны целого ряда западных государств, прежде всего США. Санкции против России рассматриваем все больше в качестве «жеста отчаяния» в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов «блокового мышления», признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнерами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках.

Порочная практика политических и экономических односторонних ограничений, особенно их экстерриториальное использование, является ущемлением суверенитета государств и вмешательством в их внутренние дела. Цель – сохранить любой ценой постепенно утрачиваемое доминирующее положение в глобальной экономике и международной политике. Санкциями подменяется дипломатия, ими маскируется торговый протекционизм и попытки отвлечь внимание от внутренних проблем.

Показательно, что Запад проигнорировал призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Не фиксируем пока заинтересованности у партнеров в отношении инициативы Президента России В.В.Путина в ходе саммита «Группы двадцати» о создании в международной торговле «зеленых коридоров», свободных от санкций и других искусственных барьеров.

Введенные против нашей страны меры, безусловно, негативно сказываются на наших отношениях с «коллективным Западом», подрывают взаимное доверие, омрачают перспективы их нормализации. Не являясь сторонниками раскручивания санкционной спирали, мы, тем не менее, принимаем вызов, отвечаем оперативно и адресно. С учетом очевидного факта, что санкции в отношении России – обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от «права сильного» и вторжения в суверенные дела других государств. Не раз давали понять, что не мы начали эту «санкционную войну», но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей.

Вопрос: Насколько сильно влияют действия Запада на российскую экономику?

Ответ: Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардами долларов. В этих условиях мы продолжаем реагировать на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь интересами развития национальной экономики и отечественных экономоператоров. В своих действиях исходим из принципа «не навредить себе». В частности, сохраняются наши ответные специальные экономические меры в виде ограничений на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из стран, применяющих антироссийские санкции. Осуществляется укрепление национальной финансовой системы. Ведется поиск новых международных партнеров, в том числе на региональных уровнях, принятие других мер, необходимых для диверсификации внешнеэкономических связей. Работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. Подготовлена законодательная база, предусматривающая меры противодействия новым потенциальным односторонним шагам со стороны США и других государств. Во многом нам удалось адаптироваться к внешним вызовам, обратить ситуацию в свою пользу, запустить программы импортозамещения и развития перспективных и конкурентных отраслей отечественной экономики.

Вопрос: Какие шаги предпринимает Россия для снижения зависимости от западных финансовых систем?

Ответ: Дискуссия о необходимости снижения зависимости от доллара как ведущей мировой валюты – вопрос уже как минимум последних десяти лет. Еще потрясения на американском финансовом рынке и последовавший мировой финансово-экономический кризис обострили проблему уязвимости глобальной экономики от долларового господства и поставили под сомнение устойчивость мировой валютной системы, основанной на лидерстве одной национальной денежной единицы. Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный «волюнтаризм» еще больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций. В этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой системы любого государства к внешним угрозам становится все более приоритетной.

Вопрос: Всегда ли России суждено быть зависимой от доллара США?

Ответ: В целях снижения чрезмерной зависимости от иностранных платежных средств государства и участники финансовых рынков вынуждены адаптироваться к новым реалиям, в том числе по линии поиска и разработки альтернативных механизмов расчетов. Таким образом, постепенный отход от американоцентричной конфигурации мировой валютной системы – объективная реакция на совокупность факторов. Скоординированные шаги в данном направлении с нашими торговыми партнерами не только способствовали бы укреплению национальных валют, но и позволили бы минимизировать потенциальный экономический ущерб от возможного введения новых ограничительных мер странами Запада. Данная работа, безусловно, потребует приложения существенных усилий по переформатированию устоявшихся моделей сотрудничества, созданию механизмов поддержки и функционирования новых систем взаиморасчетов и формирования цен на рынке. За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС. Позитивная динамика по увеличению доли нацвалют наблюдается на пространстве ЕАЭС, а также в торгово-экономическом сотрудничестве России со странами АТР и Латинской Америки.

Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее, ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам. В качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России. В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

Развивается сотрудничество между российской системой «МИР» и иностранными аналогами, в частности, китайской «ЮнионПэй», японской «ДжейСиБи», международной «Маэстро». Подобные «кобрендинговые» карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. Вместе с тем это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс. И о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно.

Параллельно в России активно изучаются возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, потенциал их задействования для повышения устойчивости, стабильности и независимости национальной финансовой системы и средств платежа при четком понимании, что цифровые денежные средства могут в перспективе стать фундаментом обновленной международной финансовой системы и трансграничных расчетных операций.

Вопрос: Может ли Россия когда-либо по-настоящему изолировать свою экономику от враждебной внешней политики?

Ответ: Враждебная политика в отношении России проводится лишь малочисленной группой отдельных стран. Им же в ущерб. В ответ Россия продолжит использовать внешние вызовы в качестве дополнительного стимула для повышения устойчивости своей экономики, мобилизации креативности национального бизнеса, модернизации производств, диверсификации экономических связей.

Не намерены закрываться от внешнего мира, к чему нас настойчиво подталкивают инициаторы санкций. Напротив, мы всегда открыты для диалога по всем проблемным вопросам и готовы к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами – но только на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов. Только такими, на наш взгляд, могут быть устойчивые международные отношения.

Со своей стороны самым активным образом выступаем в поддержку широкого международного обсуждения мер противодействия нелегитимным односторонним мерам. Убеждены в необходимости системного диалога, который способствовал бы снижению озабоченностей деловых кругов в отношении неопределенности и нестабильности в мировых делах, которые провоцирует однобокая и непоследовательная политика Запада. Уже сегодня видим, что и к самим инициаторам санкций пусть медленно, но все же приходит понимание того, что любые односторонние шаги наносят неприемлемый ущерб их «проводникам» и делают их бессмысленными и контрпродуктивными.