О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Председателем Совета Министров Ливанской Республики С.Харири

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 мая по предварительной договоренности состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Председателем Совета Министров Ливанской Республики Саадом Харири.

В ходе беседы было обсуждено развитие социально-экономической ситуации в Ливане с упором на задачу скорейшего формирования нового правительства страны, способного найти эффективное решение нарастающему системному кризису в Республике.