Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос «РИА Новости» относительно наращивания США своей системы глобальной ПРО и их готовности обсуждать в диалоге с Россией противоракетную тематику

Вопрос: Какова позиция МИД России по вопросам наращивания США своей системы глобальной ПРО и их готовности обсуждать в диалоге с Россией противоракетную тематику?

Ответ: В 2002 г. США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, краеугольного соглашения в сфере стратегической стабильности, на которое опирались договоренности об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. С тех пор Вашингтон значительно нарастил разработку и приступил к масштабному развёртыванию в различных регионах мира мобильных и стационарных противоракетных средств, объединённых в систему глобальной ПРО США.

Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России. США реализуют планы развития космического сегмента своей глобальной ПРО, которые фактически предусматривают в перспективе размещение в космосе ударных противоракетных средств. Кроме того, в контексте противоракетных усилий Вашингтон на доктринальном уровне предусмотрел возможность нанесения «обезоруживающих» ударов по ракетным потенциалам тех стран, которых США относят к своим противникам.

Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект, это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий. Это может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных.

Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. Однако наши аргументы американцы не воспринимают. При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают, привлекая всё новые финансовые ресурсы. Так, недавно упомянутая в СМИ сумма в 18 млрд долл. – это рассчитанная пентагоновцами стоимость лишь одной программы по созданию, развёртыванию и обслуживанию перспективных перехватчиков, которые предполагаются на замену стратегическим шахтным противоракетам, ныне размещённым на американской территории, в основном на Аляске.

В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования и делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания с упором на создание глобальной ПРО. В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара».

Мы, со своей стороны, намерены действовать в соответствии с поставленной Президентом Российской Федерации задачей по обеспечению бесконфликтного сосуществования посредством поддержания баланса сил и стратегической стабильности.

В диалоге с Вашингтоном на этом направлении мы продвигаем концепцию комплексного рассмотрения факторов, влияющих на стратстабильность, с охватом всех вооружений, способных решать стратегические задачи, – ядерных и неядерных, наступательных и оборонительных. При этом, когда мы говорим о стратегических оборонительных системах, то имеем в виду, прежде всего, должный учёт фактора ПРО.

Нам пока неизвестно, с каких позиций будет выступать администрация Дж.Байдена по различным аспектам контроля над вооружениями, включая противоракетную проблематику. Вместе с тем, мы фиксируем сигналы из Вашингтона о намерении обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности. Хотелось бы рассчитывать, что Вашингтон будет придерживаться сбалансированной повестки дня.

Мы к предметному и конструктивному диалогу готовы. Однако договариваться о чём-либо без встречного учёта наших интересов и озабоченностей, в том числе в сфере ПРО, мы не станем. Если получится совместными усилиями найти баланс интересов, тогда можно будет говорить и о договорённостях. Нашим коллегам в Вашингтоне следует это понимать и учитывать.