О Всемирном дне свободы печати

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. в целях привлечения внимания к вопросу обеспечения свободной деятельности СМИ и проблеме безопасности журналистов. В нынешнем году традиционная конференция, приуроченная к этому дню, будет организована ЮНЕСКО совместно с Намибией. Ее центральная тема – «Информация как общественное благо» – посвящена наиболее актуальной в современных условиях коронакризиса проблеме дезинформации и дискриминации.

В этом контексте повышенное беспокойство вызывает политически мотивированная рестриктивная деятельность Интернет-платформ, которые осуществляют произвольную цензуру с использованием непрозрачных инструментов модерации контента. Сложилась ситуация, в которой американские ИТ-гиганты способны формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций, зачастую игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Подобная незаконная монополизация информационного пространства предоставляет широкое поле для распространения дезинформации и манипуляций общественным мнением. Это, в свою очередь, усиливает недоверие к средствам массовой информации и коммуникации, и ставит под сомнение журналистскую деятельность в целом.

Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура. Стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур.

Убеждены, что столь циничное нарушение основополагающих демократических принципов и откровенное наступление на право человека искать, получать и распространять информацию в 21-м веке просто неприемлемы.