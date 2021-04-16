Об участии делегации Российской Федерации в заседании Совместной комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 мая в Вене состоялось заседание Совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены промежуточные итоги третьего раунда переговоров в интересах скорейшего восстановления полноценной реализации «ядерной сделки».

Проведен полезный и предметный обмен мнениями о перспективах отмены антииранских санкций США, а также шагах, которые ожидаются со стороны Ирана для приведения его ядерной деятельности в соответствие с требованиями СВПД.

Отмечен достигнутый прогресс и нацеленность на дальнейшую интенсивную работу по урегулированию остающихся вопросов, накопившихся после выхода США из «ядерной сделки».

Совместная комиссия соберется вновь в конце следующей недели. Работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.