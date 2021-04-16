О телефонных разговорах С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 мая с.г. по инициативе российской стороны состоялись телефонные разговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаевым и Республики Таджикистан С.Мухриддином, в ходе которых рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе.

Подчеркнуто, что Россия приветствует достигнутые сторонами – в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана – договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами. Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами.

Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном.