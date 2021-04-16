Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающегося невыполнения украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 29 апреля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

В ходе своих выступлений в Постоянном совете на прошлой неделе cпецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе Х.Грау и глава Спецмониториговой миссии (СММ) Я.Х.Чевик подчеркнули неудовлетворительную динамику урегулирования конфликта на востоке Украины. Ситуация давно в тупике. Это подтвердили и состоявшиеся 27-28 апреля заседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп, в ходе которых не было согласовано ни одного решения. Очередной раунд переговорных возможностей упущен.

Это обусловлено, прежде всего, нежеланием украинских властей осуществлять прямой и результативный диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой диалог предписан минским «Комплексом мер» от 12 февраля 2015 года, одобренным резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. В Киеве упорно отказываются достигать договоренностей с теми, с кем в течение нескольких лет регулярно встречаются за переговорным столом в ходе очных встреч в Минске либо в рамках видеоконференций.

Недавние заявления украинских официальных лиц свидетельствуют едва ли не о полном отказе от таких контактов. Так, коммуникацию Киева с нынешними представителями Донбасса категорически отвергли Президент В.Зеленский и министр иностранных дел Д.Кулеба. Последний даже назвал общение с руководителями провозглашенных республик «красной линией», за которую в Киеве перейти, дескать, не готовы. Всё это несмотря на то, что руководитель офиса Президента Украины А.Ермак, имея все необходимые полномочия от В.Зеленского, ещё 11 марта 2020 года письменно подтвердил свое согласие с тем, что делегаты от упомянутых провозглашенных республик Донбасса в Контактной группе являются полномочными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Параллельно с этим видим попытки вовсе свернуть минский процесс. 26 апреля Президент Украины в интервью изданию «Financial Times» заявил, что Киев нацелен «либо изменить минский формат, скорректировать его, либо использовать некий другой формат». Как видим, вариант эффективной работы в нынешней переговорной конфигурации Киевом уже не рассматривается.

В руководстве Украины продолжают заявлять о желании в нарушение резолюции 2202 Совета Безопасности ООН изменить текст Минских соглашений, сделать их «более гибкими». Речь идет, как известно, о несогласии с буквой «Комплекса мер», определяющего последовательность шагов по организации местных выборов в контексте политического урегулирования.

Наконец, вместо предметной работы в «нормандской» конфигурации, призванной содействовать подвижкам в Контактной группе, Киев начал твердить о необходимости расширить состав «нормандской» четверки. Словом, делается всё, чтобы размыть действующие форматы путем создания неких новых дискуссионных платформ и при этом нивелировать необходимость выполнения уже наработанных решений. Как это стыкуется с итогами «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года в Париже, где В.Зеленский задекларировал приверженность Минским соглашениям, «нормандскому» механизму и переговорам в Контактной группе?

Помимо этого, 23 апреля глава делегации Украины в Контактной группе Л.Кравчук в интервью украинскому «4 каналу» в очередной раз подтвердил, что в Киеве больше не рассматривают Минск в качестве площадки для очных встреч. Задаемся вопросом – означает ли всё это окончательный односторонний выход Киева из Минских соглашений?

С сожалением констатируем и то, что свою деструктивную линию Киев проводит при полном попустительстве и одобрении партнеров по «нормандской четверке» – Франции и Германии. Стремление «похоронить» минский процесс не встречает какой-либо критики. Невольно напрашивается весьма печальная аналогия с судьбой соглашения от 21 февраля 2014 года, заключенного при посредничестве Франции, Германии и Польши и уже на следующий день растоптанного участниками переворота в Киеве. Как и тогда, сегодня политические спонсоры нынешних властей Украины не спешат направлять в Киев публичные сигналы о необходимости выполнять договоренности.

Видим и желание руководства Украины отвлечь внимание от ситуации на востоке страны, назойливые пропагандистские попытки сместить фокус на происходящее в пределах сухопутных и морских границ Российской Федерации. Неудивительно, что в этих условиях ситуация в Донбассе заходит в ещё больший тупик. Избегая диалога с представителями региона, в Киеве делают ставку на подготовку к силовому решению.

Кстати, в марте 2020 года в интервью изданию «Гардиан» В.Зеленский выступил с весьма неоднозначным заявлением о том, что если через год «Минск» не будет переписан, Киев может выйти из минского процесса. В нынешних условиях очевидно, что к реализации «Комплекса мер» в соответствии с его буквой и духом власти Украины за истекший год не стремились и использовали прошедшее время для накопления военного потенциала в Донбассе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подвоз танков и тяжелых вооружений к линии соприкосновения. Попытки объяснить это ротацией подразделений неубедительны на фоне наблюдений СММ. К примеру, 21 апреля мониторы ОБСЕ задокументировали 43 танка, размещенных в нарушение линий отвода в районе н.п. Подлесное Луганской области. Ранее в этом поселке СММ танков не фиксировала – значит, это не ротация, а размещение прибывшей техники. Как известно, в расположенном неподалеку городе Рубежное находится железнодорожная станция, через которую осуществлялась транспортировка десятков единиц техники и вооружений. Зачем украинские военные провоцируют напряженность и скапливают силы в районах, непосредственно примыкающих к линии соприкосновения и участку разведения в Золотом? Призываем Миссию тщательно отслеживать такие перемещения.

По данным СММ, в последние недели ВСУ продолжали использовать станции в Зачатовке и Хлебодаровке для транспортировки техники и вооружений, в том числе крупнокалиберных. За последние две недели они попадали в объективы СММ порядка 80 раз. Важно не снижать интенсивность мониторинга. Мы обеспокоены попытками ограничить работу БПЛА СММ дальнего радиуса действия в н.п. Степановка, который расположен вблизи другой железнодорожной станции – Константиновка, находящейся в тылу позиций ВСУ. Через нее украинские военные также осуществляли подвозы вооружений.

Помимо этого, серьезный резонанс в Донбассе вызвали сообщения о переброске из-под Чернигова в Луганскую область около десятка тактических ракетных комплексов «Точка-У». Рассчитываем, что Миссия проверит эту информацию.

28 апреля Минобороны Украины отчиталось о проведении в зоне «операции объединенных сил» в Донецкой области тренировок передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов. Как сообщается, в ходе них было отработано наведение вертолетов на наземные цели. При этом использование любых видов летательных аппаратов запрещено мерами по усилению режима прекращения огня, вступившими в силу 27 июля 2020 года.

Очевидно, повышением градуса напряженности в Донбассе власти Украины стремятся угодить наиболее радикальной части общества – агрессивным националистам. Продолжают курс на заигрывание с ультраправыми движениями. Так, 28 апреля в Киеве и некоторых городах западной Украины при поддержке местных властей прошли мероприятия по случаю годовщины создания украинской дивизии войск СС «Галичина». В Киеве по центральным улицам под охраной полиции прошел неонацистский марш. Его участники выкрикивали оскорбительные и ксенофобские речевки. Рассчитываем, что СММ должным образом отразит это в отчетах.

Показательно, что неделей ранее во Львове по решению местных властей начался демонтаж Монумента Славы – мемориала в честь победителей над нацизмом во Второй мировой войне.

До сих пор, спустя годы остаются нераскрытыми многие преступления, совершенные под лозунгами украинской национальной исключительности после февральского госпереворота 2014 года. Один из таких ярких примеров – массовое убийство сторонников развития местного самоуправления в Одессе 2 мая 2014 года. Седьмая годовщина этого страшного события наступит в конце этой недели. По этой теме мы ещё поговорим сегодня отдельно.

Уважаемая госпожа Председатель,

Хотелось бы напомнить, что «ключи» к урегулированию конфликта на востоке Украины находятся в Киеве. Нужно отойти от нагнетания военной напряженности и активизировать прямой и ответственный диалог с представителями Донецка и Луганска. Кризис на Украине не имеет военного решения и должен быть урегулирован политико-дипломатическим путем на основе скорейшей реализации положений «Комплекса мер» во всей их полноте, последовательности и взаимосвязи.

Благодарю за внимание.