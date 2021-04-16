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30.04.2121:35

Совместное заявление расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, Доха, 30 апреля 2021 года

869-30-04-2021

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30 апреля представители расширенной «тройки» – Россия, США, Китай и Пакистан – провели заседание в Дохе (Катар) с целью обсуждения путей поддержки межафганских переговоров и помощи сторонам конфликта в достижении дипломатического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Расширенная «тройка» провела встречу с представителями переговорных команд Исламской Республики и Движения талибов, а также Катара, который любезно принял участников заседания.

В духе дискуссий, а также положений совместных заявлений по итогам предшествующих заседаний «тройки» и обсуждений, состоявшихся 22 марта, 25 апреля, 11 июля и 25 октября 2019 года, 3 июня и 30 ноября 2020 года и 18 марта 2021 года четыре государства-участника расширенной «тройки» подтвердили следующее:

  1. Мы признаем широкое и искреннее требование афганского народа устойчивого и справедливого мира и окончания войны.
  2. Мы подтверждаем, что не существует военного решения конфликта в Афганистане и политико-дипломатическое урегулирование посредством руководимого и принадлежащего афганцам процесса является единственным путем к достижению устойчивого мира и стабильности в Афганистане.
  3. Мы приняли к сведению объявление 14 апреля Соединенными Штатами и НАТО, что американские/натовские силы к 1 мая 2021 года начнут ответственный вывод войск из Афганистана, который завершится к 11 сентября 2021 года. Мы вновь подтверждаем, что вывод иностранных войск должен обеспечивать плавный транзит ситуации в Афганистане. Мы подчеркиваем, что в период вывода мирный процесс не должен прерываться, боестолкновения или волнения не должны происходить в Афганистане, а безопасность международных сил должна быть обеспечена.
  4. Мы ожидаем, что Движение талибов будет выполнять свои контртеррористические обязательства, включая предотвращение использования террористическими группировками или лицами территории Афганистана для угрозы безопасности любой другой страны, отказ от принятия этих группировок у себя и предотвращение рекрутирования, обучения и сбора ими средств. Мы ожидаем, что правительство Афганистана продолжит контртеррористическое сотрудничество с международным сообществом.
  5. Мы вновь подтверждаем наш призыв ко всем сторонам конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и к Движению талибов не начинать весенне-летнюю наступательную кампанию. Мы самым решительным образом осуждаем любые атаки, направленные против мирных граждан в Афганистане и призываем все стороны уважать свои обязательства по международному гуманитарному праву во всех обстоятельствах, включая связанные с защитой мирных граждан.
  6. Мы вновь подтверждаем, что дипломатический персонал и имущество должны оставаться неприкосновенными, а виновные в любых атаках или угрозах иностранному дипломатическому персоналу или имуществу в Кабуле будут привлечены к ответственности.
  7. Мы призываем Правительство Исламской Республики и Высший совет по национальному примирению открыто вступить в диалог с Движением талибов относительно дипломатического урегулирования. Мы не поддерживаем создание в Афганистане любого правительства, навязанного силой, в соответствии с Совместным заявлением расширенной «тройки» от 18 марта.
  8. Мы поддерживаем пересмотр статуса фигурантов санкционного перечня 1988 СБ ООН в отношении Движения талибов, как это отмечено в Резолюции 2523 (2020) СБ ООН. Практические меры по снижению насилия и последовательные усилия Движения талибов по продвижению межафганских переговоров окажут положительное влияние на этот процесс пересмотра.
  9. Мы принимаем к сведению подготовку Турцией конференции высокопоставленных руководителей обеих афганских сторон с целью ускорения межафганских переговоров, и мы также приветствуем роль ООН и Катара как соорганизаторов этого диалога. Мы призываем переговаривающиеся афганские стороны продвинуться по пути достижения инклюзивного политического урегулирования и всеобъемлющего и постоянного прекращения огня.
  10. Мы признательны Государству Катар за длительную поддержку мирного процесса, и мы поддерживаем продолжение дискуссий между переговорными командами афганских сторон в Дохе.
  11. Мы приветствуем расширенную роль ООН в содействии афганскому процессу национального примирения, в том числе путем привлечения существенного опыта и знаний в поддержке других мирных процессов.
  12. Мы решительно выступаем за длительное и справедливое политическое решение, которое приведет к формированию независимого, суверенного, единого, мирного, демократического, нейтрального и самодостаточного Афганистана, свободного от терроризма и наркоиндустрии, и которое будет способствовать безопасной среде для добровольного, скорого и устойчивого возвращения афганских беженцев посредством хорошо обеспеченного плана, стабильности и глобальной безопасности.
  13. Мы призываем всех афганцев, включая Правительство Исламской Республики и Движение талибов, обеспечить неиспользование террористическими группировками и лицами территории Афганистана для угрозы безопасности любой другой страны.
  14. Мы подтверждаем, что любое мирное соглашение должно включать защиту прав всех афганцев, включая женщин, детей, жертв войны и меньшинств, и должно отвечать сильному желанию всех афганцев экономического, социального и политического развития, включая верховенство закона.
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