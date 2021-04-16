Совместное заявление расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, Доха, 30 апреля 2021 года

30 апреля представители расширенной «тройки» – Россия, США, Китай и Пакистан – провели заседание в Дохе (Катар) с целью обсуждения путей поддержки межафганских переговоров и помощи сторонам конфликта в достижении дипломатического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Расширенная «тройка» провела встречу с представителями переговорных команд Исламской Республики и Движения талибов, а также Катара, который любезно принял участников заседания.

В духе дискуссий, а также положений совместных заявлений по итогам предшествующих заседаний «тройки» и обсуждений, состоявшихся 22 марта, 25 апреля, 11 июля и 25 октября 2019 года, 3 июня и 30 ноября 2020 года и 18 марта 2021 года четыре государства-участника расширенной «тройки» подтвердили следующее: