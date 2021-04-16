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Совместное заявление расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, Доха, 30 апреля 2021 года
30 апреля представители расширенной «тройки» – Россия, США, Китай и Пакистан – провели заседание в Дохе (Катар) с целью обсуждения путей поддержки межафганских переговоров и помощи сторонам конфликта в достижении дипломатического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Расширенная «тройка» провела встречу с представителями переговорных команд Исламской Республики и Движения талибов, а также Катара, который любезно принял участников заседания.
В духе дискуссий, а также положений совместных заявлений по итогам предшествующих заседаний «тройки» и обсуждений, состоявшихся 22 марта, 25 апреля, 11 июля и 25 октября 2019 года, 3 июня и 30 ноября 2020 года и 18 марта 2021 года четыре государства-участника расширенной «тройки» подтвердили следующее:
- Мы признаем широкое и искреннее требование афганского народа устойчивого и справедливого мира и окончания войны.
- Мы подтверждаем, что не существует военного решения конфликта в Афганистане и политико-дипломатическое урегулирование посредством руководимого и принадлежащего афганцам процесса является единственным путем к достижению устойчивого мира и стабильности в Афганистане.
- Мы приняли к сведению объявление 14 апреля Соединенными Штатами и НАТО, что американские/натовские силы к 1 мая 2021 года начнут ответственный вывод войск из Афганистана, который завершится к 11 сентября 2021 года. Мы вновь подтверждаем, что вывод иностранных войск должен обеспечивать плавный транзит ситуации в Афганистане. Мы подчеркиваем, что в период вывода мирный процесс не должен прерываться, боестолкновения или волнения не должны происходить в Афганистане, а безопасность международных сил должна быть обеспечена.
- Мы ожидаем, что Движение талибов будет выполнять свои контртеррористические обязательства, включая предотвращение использования террористическими группировками или лицами территории Афганистана для угрозы безопасности любой другой страны, отказ от принятия этих группировок у себя и предотвращение рекрутирования, обучения и сбора ими средств. Мы ожидаем, что правительство Афганистана продолжит контртеррористическое сотрудничество с международным сообществом.
- Мы вновь подтверждаем наш призыв ко всем сторонам конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и к Движению талибов не начинать весенне-летнюю наступательную кампанию. Мы самым решительным образом осуждаем любые атаки, направленные против мирных граждан в Афганистане и призываем все стороны уважать свои обязательства по международному гуманитарному праву во всех обстоятельствах, включая связанные с защитой мирных граждан.
- Мы вновь подтверждаем, что дипломатический персонал и имущество должны оставаться неприкосновенными, а виновные в любых атаках или угрозах иностранному дипломатическому персоналу или имуществу в Кабуле будут привлечены к ответственности.
- Мы призываем Правительство Исламской Республики и Высший совет по национальному примирению открыто вступить в диалог с Движением талибов относительно дипломатического урегулирования. Мы не поддерживаем создание в Афганистане любого правительства, навязанного силой, в соответствии с Совместным заявлением расширенной «тройки» от 18 марта.
- Мы поддерживаем пересмотр статуса фигурантов санкционного перечня 1988 СБ ООН в отношении Движения талибов, как это отмечено в Резолюции 2523 (2020) СБ ООН. Практические меры по снижению насилия и последовательные усилия Движения талибов по продвижению межафганских переговоров окажут положительное влияние на этот процесс пересмотра.
- Мы принимаем к сведению подготовку Турцией конференции высокопоставленных руководителей обеих афганских сторон с целью ускорения межафганских переговоров, и мы также приветствуем роль ООН и Катара как соорганизаторов этого диалога. Мы призываем переговаривающиеся афганские стороны продвинуться по пути достижения инклюзивного политического урегулирования и всеобъемлющего и постоянного прекращения огня.
- Мы признательны Государству Катар за длительную поддержку мирного процесса, и мы поддерживаем продолжение дискуссий между переговорными командами афганских сторон в Дохе.
- Мы приветствуем расширенную роль ООН в содействии афганскому процессу национального примирения, в том числе путем привлечения существенного опыта и знаний в поддержке других мирных процессов.
- Мы решительно выступаем за длительное и справедливое политическое решение, которое приведет к формированию независимого, суверенного, единого, мирного, демократического, нейтрального и самодостаточного Афганистана, свободного от терроризма и наркоиндустрии, и которое будет способствовать безопасной среде для добровольного, скорого и устойчивого возвращения афганских беженцев посредством хорошо обеспеченного плана, стабильности и глобальной безопасности.
- Мы призываем всех афганцев, включая Правительство Исламской Республики и Движение талибов, обеспечить неиспользование террористическими группировками и лицами территории Афганистана для угрозы безопасности любой другой страны.
- Мы подтверждаем, что любое мирное соглашение должно включать защиту прав всех афганцев, включая женщин, детей, жертв войны и меньшинств, и должно отвечать сильному желанию всех афганцев экономического, социального и политического развития, включая верховенство закона.