Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередным заседанием расширенной «тройки» по Афганистану

30 апреля в Дохе состоялось очередное заседание расширенной «тройки» по Афганистану на уровне спецпредставителей России, Китая, США и Пакистана. Члены расширенной «тройки» провели отдельные встречи с переговорными командами правительства Исламской Республики Афганистан и Движения талибов.

Обсуждались перспективы развития процесса мирного урегулирования ситуации в Афганистане в условиях объявленного США и НАТО решения о выводе из страны к сентябрю с.г. своих воинских контингентов. Представители расширенной «тройки» призвали конфликтующие афганские стороны к снижению уровня насилия и продвижению переговоров с целью заключения межафганского мирного соглашения.

По итогам мероприятия принято совместное заявление.