Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с годовщиной трагических событий в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

2 мая исполняется семь лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда фашиствующие украинские молодчики учинили кровавую расправу над теми, кто выступил против госпереворота на майдане, политики новых властей и разгула агрессивного национализма. Людей загнали в Дом профсоюзов и сожгли. Тех, кто пытался спастись, добивали на месте. По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. Десятки одесситов сгорели заживо, сотни пострадали.

К сожалению, это преступление, как и многие другие акции украинских неонацистов, остается нерасследованным. Вопреки предвыборным обещаниям В.Зеленского об обеспечении «неотвратимости ответственности и справедливого законного наказания», виновные в одесской трагедии до сих пор не наказаны, а расследование спущено на тормозах.

Одной из немногих организаций, в рамках которой была предпринята попытка взять под контроль расследование одесских преступлений, был Совет Европы. В 2014 году по инициативе его Генерального секретаря Т.Ягланда мандат Международной консультативной группы по содействию расследованию правонарушений на Украине, который первоначально касался событий на киевском майдане, был с согласия украинской стороны расширен на одесские события. В опубликованном 4 ноября 2015 г. докладе этой Группы был констатирован неудовлетворительный характер расследования, его несоответствие Европейской конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека.

К сожалению, с тех пор результаты работы Международной консультативной группы не получили должного развития. Руководство и структуры Совета Европы, позиционирующего себя в качестве ведущей правочеловеческой организации, закрывают глаза на отсутствие прогресса в расследовании и отправлении правосудия в отношении организаторов массовой гибели людей на майдане и в Одессе. Такая пассивность подрывает доверие к Совету Европы, обесценивает его правочеловеческий авторитет по другим сюжетам.

Полевое присутствие другой общеевропейской организации – Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – работает на Украине уже семь лет и не может сколь-нибудь внятно доложить об оценках хода расследования одесской трагедии, ограничиваясь информацией о наблюдении за митингами в связи с годовщиной трагических событий.

Напомним, что СММ – это структура с ежегодным бюджетом более 100 млн евро и персоналом более 1000 сотрудников, размещённых по всей территории Украины, включая Одессу. Во время трагедии в Доме профсоюзов Миссия уже работала на Украине и не могла не заметить происходящее. Если наблюдатели обладают какой-то информацией об этом преступлении и ходе или, точнее, саботаже его расследования, то они по непонятным для нас причинам не предают ее огласке. С государствами-участниками ОБСЕ, которые создали и финансируют эту Миссию, наблюдатели такими сведениями не делятся. Это касается и расследования дела «снайперов майдана», в отношении которого в открытых источниках уже всплыло столько деталей, что хватило бы на несколько докладов ОБСЕ.

Вновь призываем Совет Европы, ОБСЕ и другие профильные международные структуры добиваться от Киева проведения честного беспристрастного расследования упомянутых массовых преступлений в полном соответствии с международными обязательствами Украины. Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание.