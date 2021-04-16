Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с поставкой в Республику Молдова второй партии российской вакцины «Спутник V»

30 апреля осуществлена поставка в Молдавию второй партии российской вакцины «Спутник V» в количестве 71 тыс. доз. Первая, также в количестве 71 тыс. доз, была доставлена в аэропорт Кишинева 24 апреля с.г.

Упомянутые поставки являются частью российского содействия Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, решение о котором было принято в ответ на обращение Председателя Парламента Республики Молдова З.П.Гречаный к Президенту Российской Федерации В.В.Путину.

Всего Молдавии выделено 182 тыс. доз препарата «Спутник V», включая 62 тыс. доз для Приднестровья. Отправка следующей партии состоится в мае 2021 г.

Российская сторона продолжит оказывать помощь народу Молдавии в борьбе с пандемией и подтверждает настрой на сохранение и развитие дружественных российско-молдавских отношений.