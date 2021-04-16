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30.04.2119:20

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с руководителями Посольств Германии и Франции в России

865-30-04-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял исполняющую обязанности Посла Федеративной Республики Германии в Москве Б.Гжески и Постоянного заместителя Посла Французской Республики в России П.-Б.Баретца.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах мирного процесса по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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