Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с вызовом в МИД России главы Представительства ЕС в России

30 апреля в МИД России главе Представительства Европейского союза в Российской Федерации М.Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 г.

На условиях взаимности закрыт въезд на территорию Российской Федерации для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур. С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы.

Главе Представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.