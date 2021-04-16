Заявление МИД России в связи с российскими ответными мерами на очередные санкционные решения ЕС

Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян.

Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.

Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации.

Министерство иностранных дел Российской Федерации уполномочено заявить, что в ответ на введенные 2 и 22 марта с.г. Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыт въезд на территорию России в соответствии с Федеральным Законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС: