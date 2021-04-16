О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Республики Мальта в России П.К.Аджусом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 апреля член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Мальта в России Пьера Клайва Аджуса.

В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы российско-мальтийских отношений, включая их экономическую составляющую и сотрудничество в области здравоохранения в условиях пандемии. Глобальная повестка дня, вопросы климата и политики Евросоюза в этой области, проблемы развития стали еще одним субстантивным элементом состоявшегося обмена мнениями.

Стороны также обсудили отношения Восток – Запад, ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию.

Ректор подробно информировал Посла о новых направлениях деятельности Академии, прежде всего, в области повышения квалификации дипломатов.

А.В.Яковенко пригласил Посла написать статью для журнала «Дипломатическая служба и практика», который ориентирован на практические аспекты работы дипломатов. Предложение было принято.

П.К.Аджус высоко оценил культурные мероприятия, организуемые Дипломатической академией для аккредитованных в Москве послов по посещению художественных выставок. Следующим будет посольский показ уникальной выставки современного церковного искусства «Дом Господень» в Храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово (Рублево-Успенское шоссе) в мае.