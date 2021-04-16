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30.04.2116:18
О проведении сто восьмого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
26-30 апреля в городе Нур-Султане состоялось сто восьмое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.
Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее отдельных участках по смежеству Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области, а также с началом полевых работ в текущем году.
Переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере.
Следующее заседание Комиссии состоится в июне 2021 года на территории Российской Федерации.