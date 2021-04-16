О проведении сто восьмого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26-30 апреля в городе Нур-Султане состоялось сто восьмое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее отдельных участках по смежеству Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области, а также с началом полевых работ в текущем году.

Переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере.

Следующее заседание Комиссии состоится в июне 2021 года на территории Российской Федерации.