О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с назначенным Послом Чили в России Э.Р.Эскобаром Марином

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с назначенным Послом Республики Чили в Российской Федерации Эдуардо Раулем Эскобаром Марином, который вручил копии верительных грамот.

Состоялось предметное обсуждение дальнейших перспектив развития политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с пандемией СОVID-19.