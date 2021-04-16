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30.04.2116:12
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с назначенным Послом Чили в России Э.Р.Эскобаром Марином
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
30 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с назначенным Послом Республики Чили в Российской Федерации Эдуардо Раулем Эскобаром Марином, который вручил копии верительных грамот.
Состоялось предметное обсуждение дальнейших перспектив развития политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с пандемией СОVID-19.