О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Монголии в России Д.Давой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Монголии в Российской Федерации Д.Даву.

В ходе беседы стороны обсудили ряд тем двустороннего взаимодействия, сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай, а также вопросы организации празднования 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией (5 ноября 2021 г.).