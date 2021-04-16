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30.04.2114:23

О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Монголии в России Д.Давой

859-30-04-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Монголии в Российской Федерации Д.Даву.

В ходе беседы стороны обсудили ряд тем двустороннего взаимодействия, сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай, а также вопросы организации празднования 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией (5 ноября 2021 г.).

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