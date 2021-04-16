О подготовке к президентским выборам в Сирии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В Дамаске официально объявлено о том, что 26 мая в Сирии состоятся президентские выборы. Внимательно следим за их подготовкой. К настоящему времени зарегистрировано несколько кандидатов, включая женщин, на высший государственный пост.

Исходим из того, что организация президентской избирательной кампании в САР является исключительно внутренним делом этой страны и в полной мере соответствует требованиям действующей Конституции 2012 г. и национального законодательства. Эти действия ни в коей мере не противоречат положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений, в основе которых лежит уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики.

В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР. Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства.

Надеемся, что, несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории, голосование пройдет в соответствии с имеющимися национальными и международными стандартами. Откликаясь на обращение сирийской стороны, будем готовы направить на предстоящие выборы в САР российских наблюдателей.