О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Индии, шерпой Индии в БРИКС С.Бхаттачарьей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 апреля по инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Индии, шерпой Индии в БРИКС Санджаем Бхаттачарьей.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках БРИКС по проблематике Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе в контексте подготовки к запланированной на 17 мая видеоконференции БРИКС по данной тематике на уровне спецпредставителей/заместителей министров иностранных дел.