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30.04.2111:00

О трагедии на религиозном мероприятии в Израиле

855-30-04-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

По поступающей информации, в ночь на 30 апреля на горе Мерон в Галилее в результате давки в ходе массовых мероприятий, посвященных религиозному празднику «Лаг ба-Омер», погибли 44 человека, получили серьезные телесные повреждения более 100.

Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Израиля, передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

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