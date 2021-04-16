О трагедии на религиозном мероприятии в Израиле

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

По поступающей информации, в ночь на 30 апреля на горе Мерон в Галилее в результате давки в ходе массовых мероприятий, посвященных религиозному празднику «Лаг ба-Омер», погибли 44 человека, получили серьезные телесные повреждения более 100.

Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Израиля, передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.