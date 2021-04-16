О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 апреля с.г. заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел телефонный разговор с Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем. Стороны обсудили ряд ключевых сюжетов на повестке дня Организации Объединенных Наций. Особое внимание было уделено предстоящему в мае с.г. председательству КНР в Совете Безопасности ООН.

По итогам дискуссии подтвержден обоюдный настрой на продолжение плотной координации между Москвой и Пекином на «площадке» всемирной Организации.