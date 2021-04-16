О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации C.B.Лаврова с председателем ливанской партии «Свободное патриотическое движение» Дж.Бассилем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял председателя ливанской партии «Свободное патриотическое движение», бывшего министра иностранных дел Ливанской Республики Джебрана Бассиля.

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по развитию ситуации в Ливане. При этом выражалась озабоченность в связи с последствиями продолжающегося глубокого политического и социально-экономического кризиса, выход из которого необходимо искать через скорейшее формирование пользующегося поддержкой большинства членов парламента и основных политических и конфессиональных сил страны дееспособного правительства во главе с назначенным Премьер-министром С.Харири.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана. Подчеркивалась важность решения острых вопросов национальной повестки дня на основе межливанского консенсуса без иностранного вмешательства.

При обсуждении актуальной ближневосточной проблематики С.В.Лавров подчеркнул неизменную приверженность России достижению всеобъемлющего мира в регионе в соответствии с имеющейся международно-правовой базой.

Особое внимание было уделено вопросам содействия возвращению на родину сирийских беженцев, более миллиона из которых находятся в Ливане.

Затрагивались также некоторые аспекты дальнейшего укрепления российско-ливанского многопланового сотрудничества, в частности оказание Ливану дополнительной помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В тот же день углубленные консультации с Дж.Бассилем провел специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов.