Новости
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
29 апреля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.
В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в контексте подготовки к намеченным на 26 мая с.г. президентским выборам.
Обсуждались также актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, включая содействие Москвы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в Сирии.