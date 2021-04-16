О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 апреля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в контексте подготовки к намеченным на 26 мая с.г. президентским выборам.

Обсуждались также актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, включая содействие Москвы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в Сирии.