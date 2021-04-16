Заявление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу о 81-м совместном специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности, Вена, 29 апреля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Удивлены внесению Украиной этого текущего вопроса. Не видим для этого никаких оснований как с процедурной, так и с содержательной точек зрения. Уважаемый представитель Украины ссылается на итоги состоявшегося 14 апреля 2021 года совместного заседания Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности (ПС-ФСОБ). Сразу обозначим, что вопросы, ставшие предметом изучения в ходе такого совместного заседания, в соответствии с пунктом II(B)9 Правил процедуры ОБСЕ относятся к компетенции обоих органов. Соответственно, не могут рассматриваться отдельно в Постоянном совете по требованию государства-участника.

В ходе прошедшего 14 апреля 2021 года совместного заседания ПС-ФСОБ представитель Украины ссылался на инструментарий, предусмотренный Главой III Венского документа 2011 года (ВД-2011), в том числе применительно к возможности выработки соответствующих рекомендаций. В то же время Глава III ВД-2011 никоим образом не регламентирует возможность обсуждения упомянутых рекомендаций в Постоянном совете по требованию государства-участника.

Не затрагивая существа вопроса, подтверждаем позицию Российской Федерации, представленную в ходе заседания 14 апреля 2021 года. Она заключается в том, что наша страна считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 Главы III Венского документа 2011 года, безосновательным. Какой-либо существенной необычной военной деятельности, о которой требовалось бы предоставлять информацию в рамках ВД-2011, Российская Федерация не осуществляет. Исходим из того, что в ходе состоявшегося совместного заседания ПС-ФСОБ эта позиция России была услышана, а возможности применения механизмов по смыслу Главы III ВД 2011 – исчерпаны. Российские разъяснения были приложены к Журналу дня того заседания.

Что касается вопросов, связанных с текущей реализацией ВД-2011 как такового, то они относятся к компетенции ФСОБ в рамках действующего мандата этого директивного органа ОБСЕ.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что внесение в повестку дня сегодняшнего заседания Постоянного совета упомянутого текущего вопроса не соответствует характеру и содержанию политических консультаций в этом главном директивном органе ОБСЕ. Рассматриваем в качестве крайне деструктивных попытки искусственно политизировать практические аспекты сотрудничества в сфере общеевропейской безопасности. Призываем также воздерживаться от действий, которые можно было бы трактовать как проявление злоупотребления полномочиями Действующего председательства ОБСЕ.

Просьба приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания Постоянного совета.

Благодарю за внимание.