Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 29 апреля 2020 года

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников Палестины Р.Малики

На прошлом брифинге мы уже подробно анонсировали переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Р.Малики. Хочу добавить, данная встреча пройдет 5 мая, а не 4 мая, как это было ранее запланировано.

О предстоящих визитах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Армения и Азербайджанскую Республику

В соответствии с имеющимися договоренностями Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит с рабочими визитами 5-6 мая Ереван и 10-11 мая Баку. Запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана.

В ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Об участии С.В.Лаврова в заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений»

7 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений», которое пройдет в формате видеоконференции в рамках председательства КНР в Совете Безопасности ООН.

В ходе мероприятия планируется обсудить пути расширения международного сотрудничества в деле решения ключевых глобальных проблем. Особый акцент при этом будет сделан на задаче повышения эффективности ООН как безальтернативной «площадки» для поиска коллективных ответов на вызовы современности.

Россия, являясь государством-основателем всемирной Организации и постоянным членом ее Совета Безопасности, продолжит последовательную линию на укрепление центральной координирующей роли ООН в международных делах. Совместно с единомышленниками намерены прилагать все необходимые усилия в интересах построения справедливого и равноправного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН.

О переговорах С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем

12 мая в рамках рабочего визита в Москву Генерального секретаря ООН А.Гутерреша состоятся его обстоятельные переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

В центре внимания встречи будут стоять вопросы укрепления многостороннего сотрудничества в деле решения ключевых глобальных проблем, а также повышения эффективности работы всемирной Организации с учетом ее центральной координирующей роли в международных делах. Программа переговоров включает и обсуждение целого ряда острых сюжетов, стоящих на повестке дня ООН, прежде всего ее Совета Безопасности.

О церемонии передачи Дому русского зарубежья им. Александра Солженицына реликвий соотечественников

14 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в торжественной церемонии передачи директору Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына В.А.Москвину архивных документов и личных вещей двух наших видных соотечественников.

По просьбе руководства музея МИД России совместно с роспосольствами в США и Латвии оказал содействие в возвращении в Российскую Федерацию архивных документов, фотографий и кавалерийской шашки Георгиевского кавалера, генерала Н.Н.Баратова, командовавшего в 1916-1917 гг. Русским экспедиционным корпусом в Персии, создавшим позднее в эмиграции Зарубежный союз русских инвалидов. Н.Н.Баратов – заметная фигура в истории русской эмиграции, он немало сделал для сохранения вековых традиций российского офицерства на чужбине.

Кроме того, в Доме русского зарубежья будет храниться архив документов журналиста, краеведа, президента Балтийского филиала Международного общества пушкинистов, главного редактора альманаха «Рижский библиофил» А.Т.Рогозянского, которые связаны с историей наших соотечественников в Латвии.

Уверены, что это событие позитивно воспримут потомки первой волны эмиграции и будет способствовать дальнейшей консолидации российской диаспоры за рубежом.

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

76 лет назад была одержана Великая Победа над фашистской Германией. В нашей стране из поколения в поколение хранят память о суровых испытаниях тех лет. Потери понесла практически каждая семья в Советском Союзе, на который гитлеровская военная машина обрушилась всей своей мощью. Навечно в памяти останутся десятки миллионов унесенных жизней.

Наша страна сыграла решающую роль в разгроме гитлеровских полчищ, в освобождении Европы и мира от нацизма. Благодаря мужеству, героизму, самопожертвованию советских солдат, всех народов бывшего СССР европейский континент смог встать на путь созидательного развития и партнерства.

Значительный вклад в Победу внесло и наше внешнеполитическое ведомство. Тогда, как и во все переломные моменты в истории государства, дипломаты стремились до конца исполнить свой патриотический и профессиональный долг, в том числе и с оружием в руках. Уже в самом начале войны ополченцы Народного комиссариата иностранных дел вступили в бой с фашистами под Ельней. Общее число работников Наркоминдела, добровольно вступивших в ряды народного ополчения и призванных в действующую армию, составило 237 человек. Имена наших погибших товарищей увековечены на мемориальной доске, установленной в вестибюле МИД России.

Сегодня крайне важно не забывать об уроках Великой Отечественной и Второй мировой войн. Тогда, 76 лет назад, участникам антигитлеровской коалиции удалось объединить усилия ради разгрома общего врага, уничтожения преступной идеологии нацизма. Поэтому нам крайне необходима совместная работа по противодействию многочисленным вызовам современности. Судьбы мира не могут определяться одним государством или узкой группой стран. Подлинная безопасность может быть лишь равной и неделимой и обеспечиваться только коллективно, как это и закреплено в Уставе ООН.

Сохранение достоверной исторической памяти, правды о событиях Великой Отечественной войны, о героизме и мужестве советского народа является нашим главным долгом перед ветеранами, нынешним и грядущими поколениями.

О предстоящих мероприятиях в рамках акции «Бессмертный полк» по линии организаций российских соотечественников за рубежом

В 2021 г. в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне акции «Бессмертного полка» планируются по всему миру. По предварительным данным, они должны охватить более 120 стран. Традиционно их главными организаторами выступают наши соотечественники, а росзагранучреждения, МИД России и все подведомственные организации оказывают им необходимое содействие.

Безусловно, пандемия коронавируса и действующие в этой связи в большинстве стран ограничительные меры вносят коррективы в формат проведения акции. Там, где эпидемическая ситуация остается сложной, соотечественники организуют онлайн-мероприятия «Бессмертного полка» в социальных сетях и на других информационных ресурсах в разных формах. Где-то, например, в Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Израиле, Италии, Китае, Мексике, Латвии, Пакистане, Узбекистане, готовятся к очным шествиям. В преддверии праздника и непосредственно 9 мая будут организованы и другие сопутствующие акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», фестивали песен военных лет, фотовыставки, мотопробеги и многое другое.

Рассчитываем, что к этим мероприятиям в целом ряде государств наряду с соотечественниками, как и в прошлом году, активно подключатся местные граждане, ветераны, представители антифашистских организаций. Надеемся, что власти стран, где будут проводиться эти торжественные и памятные церемонии, не будут им препятствовать, а наоборот и сами отдадут дань памяти победителям фашизма.

Запланировано очень много мероприятий, некоторые из них уже начались. Безусловно, мы будем информировать, в том числе в наших аккаунтах в социальных сетях.

О церемонии открытия в США памятника Герою Советского Союза, французскому лётчику-асу Марселю Альберу

7 мая в краеведческом музее города Чипли, штата Флорида, пройдет торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, французскому лётчику-асу М.Альберу.

Вместе с другими лётчиками М.Альбер был направлен в СССР Французским комитетом национального освобождения для совместной борьбы с гитлеровской Германией и её союзниками. В соответствии с двусторонним соглашением на территории СССР была сформирована французская истребительная эскадрилья, впоследствии преобразованная в легендарный полк «Нормандия – Неман».

Полк «Нормандия-Неман» участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии и Литвы, громил врага в Восточной Пруссии. К концу 1944 г. на счету одного только М.Альбера было 23 сбитых вражеских самолета. За проявленную доблесть он был удостоен высшей степени отличия в СССР – звания Героя Советского Союза. Мы чтим наших общих героев. Тех, кто плечом к плечу сражался против фашистских захватчиков, освобождал нашу Родину и страны Европы.

Ранее памятники М.Альберу были установлены в целом ряде российских городов – Москве, Туле, Тамбове, Липецке и Козельске. Привезённый в США бронзовый бюст – точная копия этих монументов. Он был изготовлен московским скульптором Е.Н.Черапкиной, предоставлен меценатом и автором проекта «Аллея Российской Славы» М.Л.Сердюковым.

В город Чипли (где похоронен М.Альбер) памятник доставлен усилиями Посольства России в США и соотечественников в 2020 г. Планировалось, что его открытие состоится в 10-ю годовщину со дня смерти М.Альбера (22 августа 2020 г.), но из-за пандемии коронавирусной инфекции в США и запрете массовых мероприятий церемония была перенесена на 2021 г.

Из-за сохраняющихся ограничений эпидемиологического характера дипломаты Посольства примут участие в церемонии в удаленном формате.

О текущей ситуации с коронавирусом

Глобальная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции по-прежнему не внушает оптимизма. Мировой рекорд по числу заболевших был зафиксирован 23 апреля с.г. – в этот день официально заболели 886 тыс.чел. По состоянию на сегодняшний день, общее число инфицированных вплотную подошло к 150-миллионной отметке, при этом количество летальных исходов превышает 3,15 млн человек. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекция распространяется темпами, превышающими показатели, регистрировавшиеся весной и осенью 2020 г.

О все более интенсивной, демонстрирующей тенденцию к новой высокой динамике пандемии в мире заявил на днях на своем очередном брифинге гендиректор Организации Т.А.Гебрейесус. По его словам, только за последнюю неделю заразилось столько же человек, сколько за ее первые пять месяцев.

К основным причинам нынешнего всплеска инфекции международные эксперты относят стремительно расползающиеся новые штаммы коронавируса – индийский, британский, южноафриканский и другие, – необоснованное или преждевременное смягчение отдельными национальными правительствами внутренних ограничительных мер.

Подтвердив крайнюю востребованность реализуемой в настоящее время всеобщей вакцинации, Т.А.Гебрейесус отметил, что в целом ряде государств по различным причинам до сих пор процесс иммунопрофилактики «пробуксовывает». По-прежнему отмечается «несправедливый подход» к распределению иммуномодулирующих препаратов, в результате чего многие страны лишены свободного доступа к ним.

На общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19 хотели бы обратить особое внимание на фактически обвальное ухудшение в последние несколько дней эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях. В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, планирующим отдых за рубежом, с призывом самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски. На сегодняшний день они уже перестали быть потенциальными. На популярных туристических направлениях вводятся экстренные дополнительные, более жесткие меры и локдауны, нежели даже месяц назад. Еще раз настоятельно просим соизмерять риски, с которыми могут быть сопряжены эти поездки, а также внимательно следить за санитарными требованиями при пересечении границ, которые регулярно актуализируются и имеют тенденцию к ужесточению.

О поставке в Киргизию первой партии российской вакцины «Спутник V»

22 апреля с.г. в Киргизию поступила первая партия российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз. Церемония передачи состоялась в аэропорту г. Бишкека с участием Первого Вице-премьер-министра Киргизской Республики А.Э.Новикова и Посла России в Киргизии Н.Н.Удовиченко.

Российская вакцина в первую очередь будет предназначаться для вакцинирования учителей, медработников, лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Помощь Российской Федерации дружественному народу Киргизской Республики будет продолжена и в дальнейшем в интересах обеспечения надежного контроля над ситуацией с пандемией коронавируса в этой стране.

О медицинской помощи Индии

В соответствии с решением Президента Российской Федерации В.В.Путина в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вчера была доставлена в Индию крупная партия медикаментов и медицинского оборудования.

В общей сложности двумя рейсами МЧС России (первый приземлился в Нью-Дели в 23.00 по местному времени 28 апреля с.г., второй борт прибыл в индийскую столицу ранним утром 29 апреля с.г.) в Индию были направлены 22 тонны груза, включая 20 единиц оборудования для кислорода, 75 аппаратов ИВЛ, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств.

Получателем груза выступает Индийское общество Красного Креста, которое будет распределять прибывший груз по медицинским учреждениям.

О высказываниях В.А.Зеленского относительно необходимости изменения Минских соглашений

Конечно, не могло пройти незамеченным интервью В.А.Зеленского изданию «Файненшл Таймс» с призывом к изменению Минских соглашений, «корректировке» существующего переговорного формата за счет привлечения США, Великобритании и Канады, либо использованию другого.

По сути ничего нового в этих высказываниях нет. Подобные идеи уже не раз озвучивались различными украинскими официальными лицами. Принципиальное отличие в том, что эти заявления, впервые сделанные на уровне президента страны, трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от выполнения Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих деятелей, чем, как правило, оправдывали такого рода «мозговые штурмы», в том числе наши европейские партнеры по «нормандскому формату», а официальной позицией Украины. Разумеется, это вызывает тревогу.

Если украинские представители в «нормандском формате» и Контактной группе будут руководствоваться именно этой позицией в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киевом выполнения Минских соглашений в том виде, как они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится.

Убеждены, тем не менее, в том, что шансы на выход из нынешней тревожной ситуации по-прежнему сохраняются. Важно не усугублять ее, что делает Киев, а взяться за честное и добросовестное выполнение на основе прямого диалога с Донецком и Луганском своих обязательств по закрепленным резолюцией СБ ООН положениям минского «Комплекса мер» во всей их полноте и последовательности. Разумеется, для этого требуется мужество и политическая воля со стороны украинского руководства. Нужно доказать, что они имеются «в наличии», даже исходя из того, что о них заявлялось до выборов. На этих обещаниях строились предвыборные кампании.

Только такой подход позволит обеспечить восстановление мира и спокойствия в Донбассе и на Украине в целом. Иной альтернативы, какие бы уловки ни изобретали в Киеве, не существует. Мы много слышали от западных партнеров о безальтернативности Минских соглашений. Хотелось, чтобы они случайно не забыли о своей позиции.

О ситуации с ратификацией российско-эстонских пограндоговоров

В Эстонии продолжаются внутриполитические дискуссии по вопросу ратификации договоров о границе с Россией. Как известно, впервые эти документы были подписаны министрами иностранных дел России и Эстонии в 2005 г., однако подпись Российской Федерации пришлось отозвать из-за включения в эстонский ратификационный закон неприемлемых ссылок на недействующие документы, в том числе Тартуский мирный договор 1920 г. После повторного подписания пограндоговоров в 2014 г. их вступление в силу вновь было сорвано Таллином.

Полагали бы уместным еще раз подтвердить принципиальную позицию России по данному вопросу, которую обозначаем публично и в контактах с эстонской стороной. Ратификация пограничных договоров возможна только в случае четких гарантий правительства Эстонии об отказе от каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации и «политических довесков».

Кроме того, ожидаем от Таллина практические шаги по нормализации общей атмосферы двусторонних отношений: решение проблемы массового безгражданства, прекращение политики выдавливания русского языка из образовательного и информационного пространства, преследования русскоязычных СМИ, журналистов и правозащитников, а также антироссийской риторики, в том числе на международных площадках.

О послании Дж.Байдена Конгрессу США

Выступление Президента США Дж.Байдена с посланием американскому Конгрессу «О положении страны» оставляет двойственное впечатление. Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией и сотрудничать, «когда это в наших общих интересах».

К сожалению, у нынешней Администрации слова расходятся с делами. И традиционная речь перед законодателями, при всей своей декларативности, лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений в адрес нашей страны в «злонамеренной деятельности».

Если же американская сторона действительно настроена на диалог, самое время отбросить конфронтационную риторику, предприняв практические шаги по выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения. Иначе их «скольжение» по наклонной плоскости только продолжится.

Хотелось бы все-таки надеяться на более позитивный сценарий, сообразующийся с логикой современного многополярного мира.

О подписании Норвегией и США обновленного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны

Обратили внимание на информацию о подписании 16 апреля с.г. модернизированного соглашения о сотрудничестве Норвегии и США в сфере обороны. Новый документ, предоставляющий Вашингтону право задействовать специально создаваемые на отдельных норвежских военных объектах т.н. согласованные районы для размещения своих сил и средств, тренировок и учений, обслуживания техники и т.д., позиционируется норвежскими властями как важный вклад в укрепление связей с ключевым союзником по НАТО.

Тот факт, что в Осло с энтузиазмом воспринимают любые шаги США по укреплению военной составляющей своего присутствия на территории Королевства, – уже не новость. Каждый раз – как и в случае с этим соглашением – политическое руководство Норвегии заверяет общественность в «нормальности» возросшего американского присутствия на территории страны, а также декларирует приверженность т.н. базовой политике, предусматривающей отказ от размещения иностранных военных баз на территории Норвегии в мирное время. Одновременно делаются заявления о том, что эти действия «не должны вызвать негативную реакцию у России», поскольку «открыты» и «предсказуемы». Однако это не так.

Мы видим очередной пример последовательного отказа Осло от политики «самоограничений», идущий в русле мер по наращиванию национального военного потенциала (с момента прихода к власти кабинета действующего Премьер-министра Норвегии Э.Сульберг в 2013 г. расходы на оборону выросли на 30%) и активному втягиванию НАТО в Арктику.

Расцениваем подобную активность, в том числе в непосредственной близости от российских границ, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе, разрушение российско-норвежских отношений. Это – не наш выбор. Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу относительно укрепления доверия и безопасности в регионе, о чем мы неоднократно говорили норвежской стороне.

О развитии ситуации в Восточном Иерусалиме

С начала священного для мусульман месяца Рамадан (13 апреля с.г.) в Восточном Иерусалиме и расположенных там святынях сохраняется высокая степень напряженности. По поступившей информации, израильская сторона ограничила доступ палестинцев к комплексу мечети «Аль-Акса», а также под предлогом недопущения скопления большого количества народа в рамках борьбы с распространением коронавируса установила в районе Дамасских ворот металлические ограждения. 26 апреля с.г. после многочисленных протестов со стороны арабского населения Иерусалима эти конструкции были демонтированы.

На этом фоне участились призывы израильских ультрарадикалов к убийствам и изгнанию из города арабов, а также откровенно провокационные посещения израильскими экстремистами комплекса мечети «Аль-Акса» под охраной израильской полиции без согласования с мусульманским Вакфом, осуществляющим административное управление святынями.

Осуждаем любые проявления расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Призываем к уважению закрепленного в иордано-израильском мирном договоре от 1994 г. статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме.

Полагаем, что главное сегодня – соблюдение всех исторических пониманий и имеющихся договоренностей, отказ всех сторон от любых действий, которые могли бы дополнительно накалить обстановку вокруг Иерусалима и привести к новому витку напряженности между палестинцами и израильтянами.

О ситуации в Федеративной Республике Сомали

Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Сомали, осложнившейся после срыва намечавшихся на февраль с.г. всеобщих выборов. Принятое 12 апреля с.г. Нижней палатой парламента решение о продлении на два года полномочий Президента Сомали М.А.Мохамеда вызвало волну критики в общественно-политических кругах страны и международном сообществе.

На фоне активизировавшихся в этой связи призывов к гражданскому неповиновению федеральному правительству 25 апреля с.г. вооруженные отряды связанных с оппозицией ополченцев захватили и продолжают удерживать несколько районов на севере столицы, где располагаются многие правительственные учреждения. По поступающей информации, в настоящее время обстановка в Могадишо несколько стабилизировалась.

Отмечаем заявление Президента М.А.Мохамеда от 27 апреля с.г. о его готовности выступить 1 мая с.г. в национальном парламенте с рядом примирительных предложений по дальнейшему продвижению общенационального электорального процесса.

Полагаем, что урегулирование имеющихся разногласий должно осуществляться на базе ранее достигнутых компромиссных договоренностей. Считаем необходимым продолжить поиск взаимоприемлемых решений с целью формирования в Сомали устойчивой модели федеративного устройства.

Россия в качестве постоянного члена СБ ООН намерена и далее участвовать в согласованных международных усилиях по оказанию всестороннего содействия Могадишо.

О 60-й годовщине независимости Сьерра-Леоне

27 апреля с.г. Республика Сьерра-Леоне отметила 60-ю годовщину обретения независимости от бывшей метрополии – Великобритании. Название столицы государства Фритаун – в переводе «свободный город» – уже говорит само за себя. Сьерра-Леоне была создана руками бывших африканских рабов, которые избрали путь к свободе и праву самостоятельно определять свое будущее.

Проникновение европейцев на сьерралеонскую территорию началось еще в XVII веке. Колонизаторы активно вывозили коренных жителей и продавали их в качестве рабов в Вест-Индии, Северной и Южной Америке. Установив владычество над сьерралеонскими землями, англичане превратили их, по сути, в сырьевой придаток, откуда не прекращался поток «живого товара». Местное население активно сопротивлялось захватчикам. Крупное восстание сьерралеонцев произошло спустя два года после установления протектората Великобритании над Сьерра-Леоне в 1896 г. Национально-освободительная борьба сьерралеонского народа против британцев со временем становилась все более организованной и упорной, что привело в итоге к провозглашению независимости страны в 1961 г.

На нынешнем этапе Сьерра-Леоне целенаправленно движется по пути построения современного демократического государства, последовательно решает задачи обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Отношения между Россией и Сьерра-Леоне носят традиционно дружественный характер, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Между Москвой и Фритауном поддерживается активный политический диалог. Реализуются взаимовыгодные совместные экономические проекты, в том числе в горнорудной отрасли.

Хотели бы поздравить руководство и народ дружественной Республики Сьерра-Леоне с 60-летием обретения независимости, пожелать новых свершений, мира, процветания и благополучия.

О конференции «Россия – Африка: строим будущее вместе»

18 мая в Дипломатической академии МИД России состоится конференция «Россия – Африка: строим будущее вместе».

Цель конференции – подготовить предложения по дальнейшему развитию отношений России со странами Африки в контексте подготовки к Саммиту Россия – Африка в 2022 г.

С приветственным словом к участникам обратится Министр иностранных дел России С.В.Лавров.

Приглашения для участия и выступления направляются послам африканских стран, аккредитованным в России, руководству Совета Федерации и Государственной Думы, министерствам и ведомствам, государственным и частным компаниям, а также общественным организациям.

Программа конференции будет опубликована на сайте Дипломатической академии.

О четвертом конкурсе «Лидеры России»

26 марта с.г. Президент России В.В. Путин дал старт четвертому конкурсу «Лидеры России». Это самый масштабный конкурс управленцев в стране, аналогов которому нет нигде в мире. В качестве наставников конкурса выступают Председатель и заместители председателя Правительства России, федеральные министры, руководители ведущих госкорпораций и крупных бизнесов и т.д. За 3 года существования в нем приняли участие более 660 тыс. человек.

В этом году для русскоговорящих иностранных граждан в конкурсе «Лидеры России» создан специальный трек «Международный». Зарегистрироваться на него могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

На сегодняшний день заявки на участие в треке «Международный» конкурса «Лидеры России» уже подали граждане 80 государств. Лидируют по числу регистраций Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, Латвия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Германия и Таджикистан.

С 20 мая 2021 года стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 1 июля. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 г.

Для победителей трека помимо основных призов – образовательного гранта, шанса поработать с наставниками конкурса и возможность поучаствовать в суперфинале конкурса в марте 2022 г. – будет предоставлена возможность упрощенного получения российского гражданства, а для финалистов – получения вида на жительство.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте до конца дня 17 мая 2021 г.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Последнее время Вам часто приходится комментировать события, связанные с Польшей. На этой неделе наши страны отметили 100-летний юбилей установления дипломатических отношений. Как Вы оцениваете их на текущее время, к чему пришли Москва и Варшава за этот период? Можно ли говорить, что отношения окончательно заходят в тупик или ещё есть надежда для нормализации?

Ответ: Во-первых, я хотела бы обратить Ваше внимание на полноформатное и очень глубокое интервью российского Посла в Польше С.В.Андреева, которое было опубликовано непосредственно в контексте упомянутой Вами даты, юбилея. Со своей стороны, хотела бы добавить, что отношения наших стран, конечно, имеют гораздо более долгую историю, и установление дипломатических отношений РСФСР и Польши в 1921 г. стало лишь очередной страницей в двусторонних связях. Минувшее столетие в российско-польских отношениях было насыщенным: от непростых событий до совместной борьбы СССР и Польши с нацистской Германией, освобождения Польши Красной Армией и союзнических отношений в послевоенный период.

Последние тридцать лет двусторонние отношения складывались по-разному. Были попытки построения конструктивного диалога. Однако с 2014 г. российско-польские отношения по инициативе польской стороны фактически находятся в стадии «заморозки». Руководство в Варшаве продолжает реализовывать курс на дальнейшее свертывание наших двусторонних контактов. В последние годы Польша развернула широкомасштабную кампанию по борьбе с советскими памятниками, о чём мы постоянно вынуждены говорить, проводит агрессивную историческую политику, предпринимает попытки срыва российских инфраструктурных проектов, добивается увеличения присутствия НАТО на «восточном фланге» под предлогом надуманной некой «российской угрозы». На официальном уровне и в польских СМИ не прекращается русофобская риторика.

Вместе с тем, если оставить в стороне разногласия по ряду исторических вопросов и предложить ответить на них профессиональным историкам, в чистом остатке не окажется принципиальных проблем, которые невозможно было бы решить при наличии обоюдной политической воли. Однако на сегодняшний день такого стремления со стороны польских властей мы, к сожалению, не наблюдаем.

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать утечку секретного разговора Министра иностранных дел Ирана М.Д.Зарифа?

Ответ: Следует отметить, что дружественная нам Исламская Республика Иран переживает сейчас, очевидно, не самые простые времена. Незаконные американские санкции в полную силу давят на экономику страны, пандемия коронавирусной инфекции наносит урон здоровью и благополучию обычных граждан. На горизонте ответственное политическое событие – выборы нового президента. Поэтому любые медийные всплески, на наш взгляд, надо анализировать именно через призму этих обстоятельств. Знаем в лицо тех, кто хотел бы манипулировать ими во вред интересам России и её многовековым связям с Ираном.

В целом же мы всегда ориентируемся на неоднократно высказанную официальную позицию Тегерана. В частности, 26 января 2021 г. М.Д.Зариф заявил: «Хотел бы искренне поблагодарить Российскую Федерацию за очень конструктивную и принципиальную позицию по СВПД. Необходимо продолжить наше сотрудничество, наше единомыслие, чтобы спасти эту очень важную договоренность в связи с теми рисками и опасениями, которые возникли после выхода США из этого плана».

13 апреля 2021 г. Президент Ирана Х.Рухани сказал следующее: «Иран высоко оценивает поддержку Москвой переговорного процесса по ядерной сделке и стремление сохранить и возродить СВПД».

Кроме того, 7 февраля 2021 г. Председатель иранского парламента М.Б.Галибаф заявил: «Верховный лидер (А.Хаменеи) всегда подчеркивает стратегический характер отношений и сделал приоритетом Россию для моего первого (зарубежного) визита».

Что же касается фактов, то без решающей помощи Российской Федерации в сравнительно короткий срок не удалось бы окончательно снять все накопившиеся у МАГАТЭ вопросы к Ирану, гарантировать прозрачность и исключительно мирную направленность его ядерной деятельности. Без этого СВПД не было бы в 2015 г., и он уж точно «утонул» бы в 2018 г. – после выхода из сделки бывшего Президента США Д.Трампа.

Не хотела бы даже повторять упомянутые Вами в вопросе трактовки, на которые Вы ссылаетесь. Причём сделаны они были в самый разгар продолжающихся в Вене переговоров между странами-участницами СВПД и США по сохранению «ядерной сделки», что только навредило делу. Это тоже факт. Будем продолжать усилия по реанимации СВПД, чтобы режим ядерного нераспространения был укреплён, а экономика ИРИ получила причитающиеся ей выгоды.

Нам важен сильный и независимый Иран, проводящий ответственную линию в регионе на основе международного права. Россия всегда выступала категорически против вмешательства США в суверенные дела нашего южного соседа, оказания давления на него и высокомерных угроз о, как они любят говорить, «любых опциях на столе».

Будем расширять весь комплекс сотрудничества с Тегераном и конкретными делами помогать иранскому народу в борьбе с пандемией. Как известно, мы не торгуем ни своими интересами, ни партнёрами, действуя в строгом соответствии с международным правом и всегда оставаясь верными данному слову и взятым обязательствам, включая СВПД и резолюцию СБ ООН 2231. Столь же искреннего и ответственного отношения ожидаем от тех, с кем строим на равноправной основе своё взаимодействие, предпочитая судить прежде всего по их делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям.

Вопрос: В последнее время некоторые украинские политические силы активно дискутируют на тему членства страны в НАТО. Но помимо этого существует и другая точка зрения. В качестве альтернативы членства в альянсе можно получить ядерное оружие, чтобы защищаться от якобы имеющей место «российской угрозы». На днях в развитие этой темы немецкое издание «Die Welt» в своей статье «Ядерная держава Украина – не абсурдная идея» проанализировало гипотетическую возможность «восстановления» ядерного статуса Украины. Также такую возможность допускает посол Украины в Германии. Как бы Вы могли прокомментировать вероятность такого сценария? Существует ли такая возможность на Ваш взгляд?

Ответ: Если судить по заявлениям, говоря об украинских деятелях, то личность посла Украины в ФРГ может характеризоваться как одиозная, если ещё раз перечитать его заявления. Я считаю, что не стоит воспринимать всерьёз высказывание посла Украины в Германии А.Мельника о возможности создания Киевом ядерного оружия, тем более что оно уже было дезавуировано МИД Украины. Но ещё раз говорю: это их дипломатическая служба, их публичная дипломатия, риторика.

При этом, учитывая масштаб реакции и серьёзность поднимаемых вопросов, на наш взгляд, должны быть даны соответствующие оценки подобному безответственному поведению в информационном пространстве. Всё-таки речь идёт о ядерном оружии. Должны быть всё-таки какие-то правовые рамки, в которых делаются подобные заявления.

Рассматриваем заявление посла как неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы ещё раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО.

Повод для шантажа выбран крайне неудачный. Во-первых, даже в нынешнее непростое время, когда распадаются ранее казавшиеся незыблемыми договоренности в области контроля над вооружениями и нераспространения, есть, тем не менее, некоторые основополагающие элементы существующего миропорядка, рушить которые ради киевского режима никто не будет. Одним из таких элементов является Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому Украина в своё время присоединилась добровольно, навсегда отказавшись от возможности обладания ядерным оружием. Во-вторых, призрачный потенциал Киева по созданию ядерного оружия не следует преувеличивать. Наличие урановых шахт и атомных реакторов, либо доставшихся в наследство от Советского Союза, либо построенных Россией уже после распада СССР, ещё не означает способность разрабатывать ядерные вооружения.

Следует также отметить некорректность самих высказываний о перспективе «восстановления» ядерного статуса Украины. Я понимаю, что для украинской стороны это чрезвычайно сложно, но всё-таки нужно держатся фактов. Украина никогда не обладала статусом ядерной державы. Так получилось, что после распада СССР на территории бывшей УССР осталось значительное количество ядерных боезарядов. В реальности Киев, ещё раз хотела бы подчеркнуть, никогда не осуществлял оперативного контроля над этими вооружениями: ни до 1991 г., ни после. Контроль всегда оставался за Москвой. Их возврат на территорию России был необходимым условием и единственным возможным шагом, позволившим обеспечить существование Украины как суверенного государства. Так что абсолютно некорректно говорить о перспективе, как было заявлено, «возвращения Украине ядерного статуса» или же о том, что у неё ранее было «своё» ядерное оружие.

Подобные высказывания от украинских деятелей мы слышим постоянно. Абсурдность таких заявлений уже, мне кажется, не секрет. Это и некий «украинский русский язык», и якобы отсутствие неонацистских тенденций на территории Украины, и заявления о том, что на территории Украины все могут говорить на любом языке. Но огромное количество абсурдных заявлений всё равно делается. Это одно из них.

Также хотела бы обратить Ваше внимание на то, что российский Посол в Берлине С.Ю.Нечаев регулярно комментирует подобные заявления украинских дипломатов в ФРГ. И делает это, безусловно, успешно.

Вопрос: Сегодня Посла России Э.В.Митрофанову пригласили в МИД Болгарии. Как стало известно, София высылает ещё одного российского дипломата, помощника военного атташе. Очевидно это связано с вчерашним выступлением официального представителя Генерального Прокурора Болгарии, которая заявила, что подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырёх взрывов на оружейных заводах страны. Готова ли российская сторона оказать болгарским властям содействие в расследовании взрывов, поскольку такую помощь запросила и.о. Министра иностранных дел Болгарии Е.Захариева на встрече с Э.В.Митрофановой? Каким будет ответ России на высылку дипломата? Каковы шансы Болгарии попасть в список недружественных стран, который, как заявил вчера Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров скоро будет опубликован?

Ответ: Давайте по порядку. Первый вопрос – относительно возможного содействия болгарским компетентным органам. В случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам они рассмотрят его в установленном порядке, согласно действующим двусторонним соглашениям на этот счёт.

Второй вопрос был относительно высылки дипломата. МИД России его уже прокомментировал. Могу повторить то, что подобные вещи без ответа не остаются.

И третий вопрос о списке недружественных стран. Мне добавить нечего к тому, что неоднократно комментировал Министр иностранных дел России С.В.Лавров. Список находится в проработке. Нужно набраться терпения и дождаться его утверждения.

Вопрос: Правда ли, что российское Посольство в Скопье настраивает македонцев против Болгарии? 26 апреля Посольство России в Северной Македонии опубликовало пост в «Твиттере», в котором обвинило Болгарию в нападении на Македонию в апреле 1941 года. Публикация заканчивается лозунгом «Вечной Славы Руси, македонцев и других солдат», которые сражались против «нацистской чумы». На эту публикацию обратил внимание болгарский евродепутат А.Ковачев.

Ответ: В твите, о котором Вы говорите, который был опубликован нашим Посольством в Скопье, приводятся исключительно факты. Поэтому вряд ли уместно вообще давать какую-то этому эмоциональную оценку. Ещё раз: там только факты.

Хотела бы обратить Ваше внимание на то, что про участие Болгарии на завершающем этапе Второй мировой войны на стороне Красной Армии твитов выставляется нашими посольствами также достаточно. Как и про участие болгарского генерала В.Стойчева в Параде Победы 1945 г. на Красной Площади мы в соцсетях часто напоминаем. В отличие от нынешних болгарских властей.

Вопрос: Не кажется ли Вам, что российско-болгарские отношения зашли в тупик и они может быть нуждаются в новом символе дружбы? Каким Вы видите этот символ дружбы?

Ответ: Я не очень хочу сейчас развивать эту тему по поводу тупиков. Я бы всё-таки сконцентрировалась на второй части вопроса о том, что делать и каким мы видим выход из этого тупика. Мы туда никого не заводили. Мы в эти тупики не собирались идти. Мы исходили из приоритета и примата взаимодействия, сотрудничества, развития отношений в различных областях, естественно, на тех принципах, которые являются основополагающими в международном праве при главенствующей роли ООН, её Устава, которые регулируются двусторонними договорённостями и соглашениями. Мы исходили из этого. Это наша принципиальная позиция. Другое дело, что на действия, которые носят либо недружественный характер, либо враждебный, либо явно говорят о каком-то неправовом, неравноправном, неадекватном отношении к выстраиванию контактов и связей, мы даём ответ. Но наша принципиальная позиция во взаимоотношениях со странами, государствами всегда была чётко обозначена. Я о ней сказала.

Вопрос: Глава национальной разведки США Э.Хэйнс ранее заявлял о серьёзности угрозы, исходящей от России в киберпространстве на фоне декабрьских хакерских атак, в которых Вашингтон обвинял Россию. Издание «Политико» сообщило, что сейчас США будут создавать Центр для защиты от злонамеренных действий России и Китая. Структура будет заниматься сбором разведданных о злонамеренных действиях России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Президент Российской Федерации В.В.Путин 24 апреля с.г. подписал Указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Учитывая последние действия США, в т.ч. воинственную риторику, постоянные обвинения, будет ли Россия предпринимать меры в отношении американской стороны в соответсвии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина? Если да, уже прорабатываются ли конкретные меры для пресечения дальнейших недружественных действий США?

Ответ: Вы, по-моему, в своём вопросе на него же и ответили. Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина является обязательным для исполнения органами власти в нашей стране. Если Вы говорите непосредственно об этом Указе, то, как Вы уже знаете, и как мы говорили, сейчас должно быть принято распоряжение Правительства в обеспечение реализации этого Указа. Оно сейчас готовится. Как только оно будет выпущено, опубликовано, соответственно, там будет указано всё, что необходимо сделать органам власти для реализации Указа.

Вопрос: Псевдорасследователи «Бэллингкэт» совместно с такими ресурсами как «Инсайдер» («The Insider») при участии немецкого издания «Шпигель» («Der Spiegel») и чешского «Респект» («Respekt») выпустили очередную порцию «расследования» по поводу ситуации вокруг Чехии и заявления Э.Гербева: «взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных». Стоит обратить внимание на вторую часть цитаты. Является ли это неким случайным признанием западных партнеров, что они все-таки незаконно вооружали ВСУ во время военных действий? Будет ли и может ли требовать Россия проведения международного расследования о поставках вооружений на Украину для изпользования против мирного населения Донбасса и установления причастных стран и лиц к незаконным поставкам?

Ответ: Мы отфиксировали (это было заявлено Министром иностранных дел России С.В.Лавровым в интервью и ответах на вопросы СМИ) очевидно развернувшийся очередной виток антироссийской кампании. Посмотрите, как удивительно подряд выстроились действия членов НАТО сразу поле того, как США в очередной раз приняли антироссийские санкции и выслали российских дипломатов. Сразу после этого в информационно-политическом пространстве появилась тема о некой причастности нашей страны к якобы взрыву в 2014 году в Чехии. После того, как эта тема была «разыграна», перешли к взрывам в Болгарии.

Все это явно имеет четко прослеживающуюся связь. Все – единая цепочка. Все имеет никем не скрываемую последовательность с точки зрения информационного пространства. Это информационная кампания. Она выстраивается подобным образом не первый раз вокруг обвинений России в совершенных ей неких деяниях. Все также это характеризуется отсутствием доказательной базы (ее нет), отсутствием взаимодействия с российской стороной по имеющимся каналам. Именно это дает нам возможность говорить о том, что речь идет об информационно-политической кампании в рамках имеющей разные направления и компоненты общей глобальной политики сдерживания нашей страны. Это один из механизмов реализации данного подхода коллективного Запада. Есть четкие, понятные, сформулированные порядки и положения о том, как страны взаимодействуют в случае появления некой тревожной информации, фактов и т.д. Существуют годами выстроенные каналы связи. Всем хорошо об этом известно. При этом, естественно, они не задействуются. Все сразу выходит в политическую плоскость. Никто не требует фактов, фактологического материала. Все исходят исключительно из заявлений, утечек, ссылок друг на друга.

Считаю, что касается Чехии, то кампания провалилась. Представители различных ветвей власти – правительства, разных органов, истеблишмента – делали абсолютно противоречащие друг другу заявления. Эта кампания была, может быть, нацелена против нашей страны, но обернулась против чехов, потому что граждане этой страны не заслуживают подобного оскорбительного к себе отношения, и того, чтобы власть в их государстве им врала по вопросам, требующим ответа. Расследование велось семь лет. И за три-четыре дня придумать концепцию и навязать ее обществу, значит оскорбить собственный народ.

Второй компонент Вашего вопроса был связан с тем, должны ли страны, участвующие в этой постановочной «возне», ответить на явно возникающие вопросы. Это и неконтролируемые склады вооружений, находящиеся не под контролем государства торговля и межграничное перемещение этого оружия, его возможная контрабанда и бесконтрольные поставки в точки, где происходят боевые действия. Безусловно, об этом говорили представители российской власти. Сами страны и их объединения должны ответить на возникшие и поставленные внутри этих государств вопросы. Они требуют международной реакции. Нужно четко понимать, как осуществляется контроль за вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах (потому что они являются участниками большого количества соответствующих ограничительных соглашений), что произошло с вооружениями, складами, кто и как вел расследование, и почему была допущена его грубая политизация. Оно не привело ни к чему, кроме как к политическим выводам. Кстати, должен быть отдельный ответ, как получается, что политики влияют на ход расследования, явно оказывая давление на ход следствия. Они не имеют на это право. Они не просто высказывают свою версию, которая может так или иначе повлиять, а впрямую формируют обвинительные вердикты и таким образом полностью подменяют собой (политическими институтами) институты, которые должны на основе права заниматься расследовательской деятельностью. Про суды я вообще не говорю. На сегодняшний день получается, что в Чехии и в других упомянутых Вами странах, по большому счету, политики полностью сформировали обвинительный вердикт. Мало того, они вынесли соответствующее решение и начали приводить его в исполнение. Где их правоохранительные органы, много лет занимавшиеся расследованием? Где судебные инстанции? Это же прямое нарушение демократических принципов, на которых строятся эти государства – в их основе лежат принципы демократии с разделением властей, уважительному отношению к которому они так любят нас учить. Где же это разделение, когда политические деятели, даже никак не связанные с органами расследования, позволяют себе выносить обвинительные приговоры?

Вопросов поставлено очень много. На них необходимо давать ответы и собственному населению, и международному сообществу, так как они являются членами большого количества международных соглашений, конвенций, договоров по ограничению в этой сфере.

Вопрос: Соотечественники гордятся МИД, Министром и Вами лично. Молодцы! Спасибо за заботу о журналистах из разных стран. Спасибо всем, кто делает нашу работу более продуктивной, и всей Вашей команде. Это самая умная, честная, добрая команда. С наступающими праздниками!

Ответ: Спасибо, принимаю поздравления. Не могу полностью принять хвалебные оды, которые услышала от Вас. Мы должны сохранять критическое отношение, в первую очередь, к самим себе. Но это будет напутствием к тому, чтобы мы совершенствовали свою работу.

Вопрос: Словакия была первой страной в ЕС, получившей большую партию российской вакцины. И она же стала первой страной, поддержавшей чешскую антироссийскую кампанию. Словацкая Республика выслала трех российских дипломатов, хотя взрыв на складе боеприпасов в Чешской Республике ее не касается. Словацкое правительство оправдывает этот шаг солидарностью. Президент России В.В.Путин сказал, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Россия выслала также трёх словацких дипломатов и еще запретила импорт из Словакии кур, яиц и т.п. Будут ли ещё какие-либо шаги со стороны России? Намерена ли Российская Федерация и дальше сотрудничать со Словацкой Республикой? Мы помним легендарные фразы в адрес одной из стран «помидорами не отделаются» или угрозу повесить президента другой страны за «одно место» и блестящий ответ, почему за «одно». Отделается ли сейчас Словакия курами и яйцами?

Ответ: Вы задали творческий вопрос. Постараюсь не выходить за рамки дипломатической лексики.

Мы ответили на высылку российских дипломатов (Вы сами сказали, каким образом).

Что касается сельскохозяйственной продукции, то, честно говоря, не могу с Вами согласиться. Это не было связано с последними событиями. Тут нужно обращаться к нашим ведомствам, занимающимся сельскохозяйственной продукцией. Это отдельная история. Не увязывала бы это.

На мой взгляд, в Вашем вопросе самое главное, что Вы отметили наше конструктивное и плодотворное взаимодействие со Словакией в интересах словацкого народа. В ситуации полнейшего хаоса, который творится на пространстве т.н. коллективного Запада с вакциной, вакцинацией и в других сферах, мы видим, насколько население этих стран нуждается в помощи. Казалось бы, странно, что государства, заявлявшие о себе как о передовых и по целому ряду показателей ими являвшиеся, были не способны достойно справиться с пандемией.

Что значит достойно справиться? Во-первых, выстроить соответствующую политику, принять меры, которые были бы адекватны ситуации. Но важнее всего другое – сохранить солидарность, о которой они любят рассуждать, но которая, как оказалось, не работает на деле. Нет никакой солидарности. Она подменена некой «вассальской идеологией». А на деле в областях, где действительно необходимо проявлять солидарность, взаимопомощь, поддержку, протягивать руку помощи, они провалились. Несмотря на большое количество разногласий по целому ряду вопросов, имеющихся с ЕС (не мы их инициировали), с блоком НАТО, в страновом взаимодействии мы ответили на остроту момента конструктивным сотрудничеством, истинной солидарностью, не скрывая наших разработок в сфере вакцинации, производства вакцин. Наоборот, всячески предлагая и вовлекая страны в диалог ученых, бизнесменов, предпринимателей на этом направлении, исходя из интересов народов наших стран.

Что бы ни было, как бы жизнь (а, к сожалению, иногда это не столько жизнь, сколько злонамеренные действия) не пыталась минимизировать значимость и вообще факт подобного взаимодействия и сотрудничества, именно его, как сегодня Вы сделали в вашем вопросе, должны ставить на первое место. Это самое важное, это для нас ориентир. Это должно быть ориентиром настоящего, подлинного восприятия нашей страны на мировой арене. Именно поэтому, думаю, так многим западным коллегам и партнерам хочется придумать хоть что-нибудь для отвлечения внимания от конструктивного опыта, имеющегося сейчас у России, в частности в обозначенной сфере. Придумываются мифы про якобы участие России в каких-то событиях в этих странах много лет назад, о некой вовлеченности российских представителей в подобные действия.

Как Вы видите, мифология поставлена на поток. Но мы должны ориентироваться на то, что Вы обозначили в своем вопросе, и о чем я сказала, – на опыт продуктивного взаимодействия, дающего потрясающие плоды в самые сложные моменты как с точки зрения эпидемиологической ситуации, так и политической. Несмотря на это, мы можем и умеем протягивать руку помощи, потому что наше базовое отношение к миру, к выстраиванию связей с другими странами и их объединениями неизменно – равноправное взаимодействие, взаимоуважительный диалог в интересах народов наших стран, основой которого должно являться международное право, двусторонние соглашения, договоренности, и, конечно, взаимная выгода.

Вопрос: Хотел бы сделать акцент на юридические аспекты действий Евросоюза, Чехии и Словакии, связанных с инцидентом в Врбетице в 2014 г.. Есть запрет на продажу и перемещение оружия, которое может оказаться в Сирии и у одиозных формирований на Украине. Как это можно объяснить? Это делается против «Северного потока-2» и вакцины «Cпутник V»?

Ответ: Для того чтобы комментировать юридический аспект, нужно понимать, что было на этих складах. Необходимо выяснить, кто их контролировал. Под словом «контролировал» имеется в виду, в чьей собственности находились как территории, так и боеприпасы, как они перемещались, на основе каких договоров, контрактов.

Вы представляете себе, что такое транспортировка боеприпасов, которая осуществляется, как мы сейчас понимаем из имеющихся материалов, частными компаниями по территории страны? Вы представляете, какое количество разрешений нужно получить, для того чтобы хотя бы один автомобиль с боеприпасами не только начал движение по территории государства, а пересек границу с другой страной? Вы представляете, какое количество разрешений, справок, материалов нужно подготовить? И это должно сделать в том числе государство. Все эти справки и документы должны иметь верификацию страной, ее государственными структурными органами. Соответственно, все эти документы сейчас должны быть предоставлены широкой общественности, потому что то безумие в публичном пространстве, которое творится сейчас, в частности, в Чехии, не оставляет возможности для сокрытия каких-либо данных. Были сделаны такие заявления, комментарии, обвинения, что они требуют ответов на целый ряд очень конкретных вопросов. Я их перечислила.

После этого нужно будет говорить о соответствии как внутреннему законодательству отдельных стран (Чехии, Болгарии и т.д.), так и есовскому законодательству объединения (там есть целый ряд положений, которые должны соблюдать государства), а затем и международным – вне есовских границ – соглашениям и договоренностям, членами которых являются упомянутые в Вашем вопросе страны.

За последние дни уже были опровержения со стороны представителей власти, в частности, Чехии, того, что что-либо было нарушено. Для того чтобы опровергать нарушения, нужно понять, что же там на самом деле было и в каком количестве. Говорить о том, что это был просто склад, на котором «все было правильно и хорошо», не получится. Нужно отвечать на вопросы.

Следствие длилось семь лет. Вы можете поверить, что за семь лет не было предоставлено документов о том, что, в каком количестве, объеме и территориально, географически находилось на этих складах? Если этих ответов и материалов нет, то чем занималось следствие? Возможно, оно было сразу политизировано? Возможно, в нем участвовали не следователи и представители компетентных органов, а непосредственно политики? Может быть, эти политики вообще не были чешскими, а из других стран, участвовавших в мероприятиях, связанных со следствием? Имею в виду: оказывали давление, руководили этим расследованием.

Все вопросы детально, в соответствующей последовательности должны быть поставлены не только нами, а уже самой жизнью. На них нужно получить конкретные ответы. Должна быть фактология.

Помимо следствия, мы имеем дело с демократическими государствами (они так себя презентуют). Это государства, которые уважают свободу слова, подписали большое количество международных актов относительно уважения свободы слова, взаимодействия со СМИ, имеют внутреннее законодательство в сфере работы со СМИ. Они обязаны ответить на имеющиеся вопросы. Они не имеют права скрывать соответствующие данные.

Это касается не только следствия, но и демократических основ устройства этого государства, когда нужно давать ответы на вопросы. Только после этого можно будет говорить о соответствии или не соответствии.

Исходя из тех материалов, которые есть на сегодняшний день, явно можно сделать вывод, что ни о каком соответствии соглашениям и взятым на себя обязательствам по ним нет. Но, повторю, это материалы, которые были опубликованы в СМИ. Опровергнуть их просто так, учитывая, что именно чешские политики начали подобную, как отметил Министр иностранных дел России С.В.Лавров, «шизофреническую» полемику, не отвечать на них или ответить просто одним или двумя политическими заявлениями не получится. Должна быть конкретика.

Вопрос: А то, что они вытащили эту тему «из подвала», связано с «Северным потоком-2» и «Спутником V»?

Ответ: Я не могу сказать, что они «вытащили это из подвала». Если бы у них закончилось следствие и было решение суда, тогда можно было бы говорить, что эта история закрыта, и они вдруг ее реанимировали. Но она не была закрыта. Разве был суд? Нам не известно, был ли он. Как я понимаю, суда не было. Эта история не закрыта. Ее попытались таким образом закрыть. Это факт, это точно.

Складывается ощущение, что решили использовать информационно-политическую кампанию в том числе для того, чтобы закрыть расследование, которое должно было выявить настоящих виновных.

По поводу того, с чем все это сопряжено, я уже отвечала.

Вопрос: Слышали ли Вы новости последних минут о том, что идет перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии? Что бы Вы могли сказать про данный инцидент?

Ответ: Учитывая, что ситуация развивается в эти минуты, я видела только сообщения в СМИ. Могу сказать, что сейчас мы изучаем эту ситуацию.

Вопрос: В недавнем телефонном разговоре Президента России В.В.Путина и Президента Франции Э.Макрона затрагивалась тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Позднее в сообщении французской стороны было отмечено, что готовится совместное предложение по урегулированию конфликта. Возможно, Вы еще не готовы раскрывать его суть. Но что это за предложение по формату? Оно в рамках Минской группы ОБСЕ, на уровне двух президентов, по линии МИД? Эксперты строят предположения, что наверняка рассматривается возможность расширения миротворческого контингента, чтобы не допустить эскалации, укрепить режим прекращения огня. Также много предположений о том, что наверняка уже есть механизмы установления статуса Нагорного Карабаха с учетом того, что французская сторона в этом вопросе последовательна. Сенат Франции принял соответствующую резолюцию о признании Нагорного Карабаха независимой страной. Хотели бы получить Ваш комментарий по этому вопросу.

Ответ: Что касается телефонного разговора лидеров двух государств, то подробное сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Что касается всего комплекса вопросов, которые Вы поставили, могу сказать, что работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжается.

Вопрос: То есть это предложение в рамках Минской группы ОБСЕ?

Ответ: У меня нет дополнительных комментариев на этот счет. Если они появятся, обязательно поделюсь с Вами. На данный момент это все, что я могу сказать по этой теме.

Вопрос: В своем послании Федеральному собранию Президент России В.В.Путин отметил, что некоторые страны, которые осуществляют дипломатические нападки на Россию, не самостоятельны. Мы понимаем, что речь идет о Чехии, Словакии, Польше. Может быть, пора реализовать эту несамостоятельность в дипломатической сфере? Исторически эти страны «Вышеградской четверки» вышли из Австро-Венгерской империи. России можно понизить дипломатический статус этих республик, чтобы их посольств в Москве не было. А посредником от их имени в России выступало бы, к примеру, Посольство Австрии (у нас отличные отношения с этой страной) или Венгрии. А выделенные для посольств Чехии и Словакии «подарки» в виде огромных территорий в Москве под посольские здания попросить освободить? То же касается и Польши – тоже огромная территория посольского учреждения. Могли бы Вы это прокомментировать?

Ответ: Ваш вопрос больше похож на политическое заявление. Думаю, что именно в таком ракурсе и стоит его рассматривать.

Хотела бы обратить Ваше внимание на то, что основная задача посольств состоит не в том, чтобы друг друга наказывать, а в том, чтобы развивать отношения по целому ряду направлений: экономика, культура, военно-промышленное сотрудничество, здравоохранение, безопасность и т.д. Конечно, отдельный сегмент – это работа с гражданами: это консульские, визовые вопросы, легализация документов, целый огромный перечень того, что, как правило, необходимо гражданам одного государства, когда они находятся на территории другого. Для этого существуют посольства, генеральные консульства, консульские отделы при посольствах.

Исходим из того, что деятельность посольств должна концентрироваться на этих направлениях. Именно так и записан статус и обозначена деятельность дипломатических и консульских представительств в соответствующих международно-правовых договоренностях – Венских конвенциях. Там все это четко обозначено.

Наличие посольства того или иного государства в той или иной стране, его истинная цель заключается именно в содействии развитию отношений и гражданам своей страны, находящимся на территории государства, где аккредитовано посольство.

Безусловно, существуют ситуации, когда сотрудники посольств, консульств, генеральных консульств и т.д. вынуждены покинуть страну в связи с тем, что им предъявляется обвинение в деятельности, не сопоставимой с их статусом. Эта практика насчитывает десятилетия. Эти случаи тоже прописаны. Другое дело, когда это используется как механизм некой политической игры, поставлено не просто «на поток», а стало стихийным бедствием. Удар в данном случае наносится как раз тем самым отношениям, которые посольства и консульства должны развивать. Мы концентрируемся именно на подобных задачах существования и работы наших загранпредставительств за рубежом.

В условиях пандемии дипломатические службы всех стран столкнулись с новыми задачами. Это, как Вы помните, в связи с локдауном 2020 г. содействие в возвращении граждан на Родину, когда они были отрезаны от такой возможности. В основном этим занимались дипломатические представительства всех стран. Это и решение огромного количества логистических, гуманитарных вопросов у людей. Многие посольства и дипломаты не только нашей страны, но и других государств вынуждены были не просто вспоминать о том, как это нужно делать, а заново вырабатывать, создавать механизмы реагирования на совершенно новые задачи, с которыми мир никогда не сталкивался. Вспомните, как многие страны вводили ограничения на пересечение границ, при том что семьи были разбросаны по всему миру, им сложно было воссоединиться.

Тем более важно вспоминать сейчас, в чем истинное значение существования посольств и консульств. Мы это очень хорошо понимаем. Именно так мы выстраиваем работу наших загранучреждений. Мы четко обозначаем, что когда идет манипуляция в виде высылки дипломатов под предлогом якобы осуществления ими деятельности, несовместимой с их статусом, а, на самом деле, речь идет о политическом давлении, демонстрации своего отношения к каким-то моментам, способах давления, все это разрушает ткань международных отношений и точно не отвечает интересам народов самих государств. Это грязные политические игры, не имеющие отношения к задачам, которые ставятся перед дипломатами и загранучреждениями.

Я бы все-таки отделила Ваше политическое заявление и ту истинную задачу, которая стоит перед дипломатами во всех странах, и они ее осуществляют. Но, безусловно, мы фиксируем, как в последние годы методология высылки дипломатов стала одним из немногих инструментариев для целого ряда стран. Они хорошо освоили незаконные односторонние санкции, высылку дипломатов, закрытие дипломатических учреждений и рейдерский захват дипломатической и консульской собственности. Вместо того чтобы развивать дипломатическую и консульскую службу, подстраивать ее под новые технологические возможности, встраивать их в ее работу, они освоили подобный примитивный, даже не архаичный (потому что раньше такого не было), а неадекватный набор инструментария.

Вопрос: Министр иностранных дел России С.В.Лавров в интервью МИА «Россия сегодня» говорил, что если в отношениях России и США не произойдут какие-либо изменения, то обе страны будут жить в условиях «холодной войны» или еще хуже. Также интересно заявление Госсекретаря США Э.Блинкена о том, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по ряду вопросов будут возможны, только если не будет эскалации со стороны Москвы.

Президент США Дж.Байден заявил, что если Россия будет заниматься «безрассудными» и «агрессивными» действиями, Вашингтон будет отвечать. Он также сказал, что США предпочли бы более стабильные взаимоотношения, но в конечном счете «это зависит от г-на Путина».

Как Россия расценивает данное заявление? В каких условиях возможен российско-американский диалог?

Ответ: Не хочу комментировать отдельные заявления. Скажу глобально по поводу претензий к предсказуемости. Если кому их и предъявлять, то точно не российской стороне. Я не назвала бы ни одного крупного международного акта, акции или мероприятия, которое говорило бы о непредсказуемости российской международной деятельности. Есть Концепция внешней политики Российской Федерации, практика внешней политики. Посмотрите, насколько все системно и взаимоувязано. Этого нельзя сказать о США. Здесь речь идет не о демагогии, попытке переложить ответственность. Ни в коем случае. Речь идет только о фактах. По центральным, основополагающим вопросам – не частным, не связанным с изменяющейся международной обстановкой, а по принципиальным – США за последнее десятилетие кардинально меняли свой подход. Это не было связано с глобальными изменениями, например, во внутреннем устройстве США. Это были международные обязательства государства, которые оно обязано выполнять. И даже по этим своим обязательствам США занимали диаметрально противоположные позиции.

Климат, иранская ядерная программа, вопросы гуманитарного сотрудничества и отношения к международным организациям на этом направлении, в частности ЮНЕСКО, и даже ООН, которая тоже подвергалась противоречивому отношению со стороны Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане – все это настолько подвержено изменениям, что говорить о предсказуемости в действиях США просто невозможно.

Поэтому этот аргумент не принимается, от кого бы он ни исходил – будь это американские или другие партнеры. Если есть конкретные факты о российской «непредсказуемости», пожалуйста, предъявите их. Просто их нет. Я бы ответила глобально, не уходя в частности.

Что касается контактов, на эту тему было сказано очень много. Мы говорили о том, на каких принципах будем выстраивать отношения с США отныне.