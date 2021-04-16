Ответ на вопрос СМИ Посла по особым поручениям МИД России, представителя России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию В.Е.Тряпицына

Вопрос: Какова на текущий момент ситуация в приднестровском урегулировании? Можно ли рассчитывать на подвижки в этом процессе в ближайшее время, в т.ч. в свете нынешних бурных событий в Кишиневе?

Ответ: Непростая внутриполитическая ситуация в Молдавии, а также пандемия коронавируса негативно сказались в 2020 г. на работе Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования, известного как формат «5+2».

Как результат, ухудшились атмосфера и качество диалога между Кишиневом и Тирасполем. Практически сошли на нет контакты политических представителей сторон. Снизились динамика и субстантивное наполнение встреч молдавских и приднестровских экспертов в рамках отраслевых рабочих групп, наработки которых должны служить основой для результативной работы формата «5+2». По ряду вопросов взаимодействия между берегами Днестра обозначился регресс, а кое-где и попытки подвергнуть ревизии ранее достигнутые договоренности.

Несмотря на эти тенденции, предаваться пессимизму мы – как посредники и гаранты – не намерены. Возникшие сбои можно и нужно преодолеть. Приоритетом в этом плане является восстановление прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем. Многое здесь будет зависеть и от сроков и параметров разрешения политического кризиса в Молдавии, готовности Кишинева и Тирасполя к продолжению равноправных, ориентированных на поиск жизнеспособного решения приднестровской проблемы переговоров. Над этим предстоит работать всем участникам формата «5+2».

К сожалению, есть и настораживающие моменты. Так, циркулирует информация о подготовке Кишиневом и Киевом совместных мер по оказанию давления на Приднестровье в сферах пограничного и таможенного контроля. Речь, в частности, идет об анонсируемом властями Украины введении с 1 сентября 2021 года запрета на въезд на территорию страны автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерами.

Процесс выдачи нейтральных автомобильных номеров для приднестровского автотранспорта во исполнение согласованного между сторонами и одобренного форматом «5+2» в апреле 2018 года протокольного решения далек от завершения. Уже сейчас очевидно, что значительная часть приднестровских автовладельцев физически не успеет их получить к указанной дате. Остаются и некоторые другие неурегулированные моменты. Не приходится сомневаться, что данная ситуация самым негативным образом скажется на транспортных потоках и повседневной жизни приднестровцев.

Убеждены, что транспортное блокирование Приднестровья противоречит задачам поиска жизнеспособных решений, ведет к тупику в переговорном процессе. Остается также открытым вопрос, как эти намерения соотносятся со статусом Украины в качестве гаранта и посредника в приднестровском урегулировании.

Что касается России, то мы твердо привержены активизации формата «5+2», продвижению тактики «малых шагов» по решению конкретных вопросов в интересах улучшения жизни жителей обоих берегов Днестра.