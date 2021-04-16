Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос телеканала «Опен ТВ» (Греция) о проявлениях неонацизма на Украине

Вопрос: Министр иностранных дел России С.В.Лавров в интервью «РИА Новости» снова связал Правительство Украины и решения ее Президента В.А.Зеленского с неонацистами. Многие на Западе считают, что все эти разговоры про неонацизм – выдумка и российская пропаганда, ведь В.А.Зеленский демократически избранный президент, Россия его признала, в его правительстве нет неонацистов. Существуют ли данные об обратном?

Ответ: После победы В.А.Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году многие голосовавшие за него избиратели рассчитывали, что новый глава государства обуздает националистические силы. К сожалению, эти надежды не оправдались. Киев продолжает линию на потакание украинским национал-радикалам, искажение истории Великой Отечественной войны, героизацию нацистских коллаборационистов.

Каждый год 1 января в Киеве и других городах Украины проходят факельные шествия радикалов в честь дня рождения С.Бандеры. В адрес тех, кто пытается им препятствовать или просто осуждает, сыплются прямые угрозы. В этом году под них попал даже посол Израиля в Киеве.

В январе на Украине вышли мемуары полковника дивизии СС «Галичина» Е.Побигущего «Дружины украинских националистов» и книга украинского историка-националиста Р.Пономаренко «Украинские юнкершафты», в которых восхваляются «подвиги» «Галичины».

В феврале в городе Стрый Львовской области с почестями был похоронен ветеран дивизии СС «Галичина» И.Фиалка. В церемонии участвовал мэр Львова и представители националистических движений. Депутаты Львовского облсовета обратились к В.А.Зеленскому с призывом вернуть С.Бандере звание Героя Украины. Депутаты Ивано-Франковского горсовета потребовали присвоить это звание нацистскому коллаборационисту из дивизии СС «Галичина» М.Мулику. Решением горсовета Черкасс именем С.Бандеры была названа одна из улиц города.

В марте главной спортивной арене Тернополя горсовет присвоил имя гауптштурмфюрера Р.Шухевича, а депутаты Львовского облсовета предложили назвать в честь С.Бандеры стадион «Арена Львов».

В апреле власти Львова приступили к окончательному разрушению Монумента Славы – памятника советским солдатам, освобождавшим регион от фашизма. 28 апреля в Киеве при попустительстве властей прошел марш национал-радикалов, приуроченный к очередной годовщине создания дивизии СС «Галичина».

Вот те немногие факты, которые подтверждают, что неонацизм на Украине не выдумка и не российская пропаганда. Рекомендуем также обратиться к книге «Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)», недавно опубликованной «Фондом исследования проблем демократии». В ней приводится большое число фактов проявления неонацизма на Украине, свидетельства очевидцев, копии документов иностранных ведомств о признании различных организаций Украины террористическими и экстремистскими. С текстом книги можно ознакомиться на сайте www.украинские-преступления.org.

К сожалению, масштабы и частота неонацистких акций растут, приобретая всё более агрессивный характер. Последователи нацистско- фашисткой идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей. Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины.