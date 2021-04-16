О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ливана в Москве Ш.Бу Нассаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 апреля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане. С российской стороны была подтверждена важность скорейшего формирования правительства страны во главе с назначенным Премьер-министром С.Харири, призванного найти эффективные решения социально-экономических проблем, остро стоящих перед ливанским обществом.

Были затронуты также актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-ливанских многоплановых связей.