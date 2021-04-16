О выступлении Министра иностранных дел Мексики в Дипломатической академии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 апреля в Дипломатической академии МИД России состоялось выступление Министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Л.Эбрарда Касаубона на тему: «Приоритеты внешней политики Мексики».

Министр иностранных дел Мексики М.Л.Эбрард Касаубон находился с визитом в Москве по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова.

Мексика является одним из ведущих партнеров России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы тесно сотрудничаем в ООН (Мексика избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН (на 2021-2022 гг.), Совета по правам человека (на 2021-2023 гг.) и ЭКОСОС (на 2021-2022 гг.). Наши государства – активные участники «Группы двадцати» и АТЭС. Поддерживаем плодотворные контакты с Мехико как одним из лидеров региональных интеграционных процессов, прежде всего в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ротационный председатель до 2022 г.).

Между Россией и Мексикой развивается активный политдиалог на различных уровнях. За 130 лет с момента установления дипломатических отношений (11 декабря 1890 г.) накоплен обширный опыт сотрудничества.

М.Л.Эбрард Касаубон ответил на многочисленные вопросы молодых дипломатов и слушателей.

Состоялась также отдельная встреча М.Л.Эбрарда Касаубона и Ректора Академии А.В.Яковенко, в ходе которой были обсуждены итоги визита Министра в Москву.

Стороны затронули также глобальные тенденции мирового развития (включая климатическую повестку дня) и перспективы развития российско-мексиканских отношений. А.В.Яковенко рассказал Министру о подготовке Академией доклада «Дипломат 2050». В этом контексте М.Л.Эбрард Касаубон поделился своими мыслями относительно тех навыков и инструментов, которыми должен обладать современный дипломат, чтобы работать эффективно в горизонте 30 лет.

Запись выступления Министра и ответов на вопросы размещена на сайте Академии: www.dipacademy.ru.