Новости

29.04.2114:38

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с назначенным Послом Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Вилаван Йиапохэ

845-29-04-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргунов принял назначенного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации госпожу Вилаван Йиапохэ, которая вручила копии своих верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы обсужден ряд актуальных вопросов российско-лаосских отношений.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность