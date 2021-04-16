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29.04.2114:38
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с назначенным Послом Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Вилаван Йиапохэ
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
29 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргунов принял назначенного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации госпожу Вилаван Йиапохэ, которая вручила копии своих верительных грамот.
В ходе состоявшейся беседы обсужден ряд актуальных вопросов российско-лаосских отношений.