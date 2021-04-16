О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с назначенным Послом Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Вилаван Йиапохэ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргунов принял назначенного посла Лаосской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации госпожу Вилаван Йиапохэ, которая вручила копии своих верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы обсужден ряд актуальных вопросов российско-лаосских отношений.