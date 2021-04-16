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28.04.2119:12
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Ирана в Москве К.Джалали
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
28 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали по его просьбе.
Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия Москвы и Тегерана в ООН и на других международных площадках по глобальным и региональным проблемам, в том числе в контексте урегулирования конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в конструктивном развитии такого сотрудничества и продолжении внешнеполитических контактов.