О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 апреля по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В контексте проходящей в Женеве неформальной встречи по кипрскому урегулированию «пять + ООН» российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения решения кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН.