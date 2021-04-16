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28.04.2118:46

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом

843-28-04-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 апреля по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В контексте проходящей в Женеве неформальной встречи по кипрскому урегулированию «пять + ООН» российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения решения кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН.

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