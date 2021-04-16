О заседании Руководящего комитета по программам сотрудничества Российская Федерация - Совет Европы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 апреля 2021 г. под сопредседательством директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Н.С.Кобринца и директора Генерального директората по программам Совета Европы (СЕ) В.Тейлор состоялось (в формате видеоконференции) очередное заседание Руководящего комитета по программам сотрудничества Россия - Совет Европы (Рукком).

В мероприятии, приуроченном к 25-летию членства России в Совете Европы (28 февраля 1996 г.), приняли участие представители российских федеральных органов власти, научно-исследовательских, образовательных и общественных организаций, руководители подразделений Секретариата СЕ и Программного офиса СЕ в Москве.

Рассмотрены итоги выполнения отраслевых программ Россия - СЕ и предложения по развитию взаимодействия с акцентом на наиболее заметные проекты: «ХЕЛП» (повышение квалификации по вопросам Конвенции о защите прав человека и основных свобод - ЕКПЧ), осуществление Национальной стратегии действий в интересах женщин, Рамочная программа между Минобрнауки России и СЕ в сфере молодежной политики, а также разрабатываемый проект по защите прав наиболее уязвимых групп в пенитенциарной системе.

Принято решение продлить на год, до конца 2022 г., действие утвержденного в декабре 2020 г. рамочного документа «Приоритетные направления сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией на 2019-2021 гг.». Подтвержден обоюдный настрой на продолжение проектного взаимодействия Россия - Совет Европы. Подчеркивалась важность сохранения его деполитизированного и прагматичного характера, соответствия его параметров запросам заинтересованных российских ведомств и организаций.