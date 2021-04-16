О решении Совета Министров Республики Албании в одностороннем порядке отменить визы для граждан России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В настоящее время в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Албанией действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Албании «О взаимных поездках граждан» от 7 апреля 1993 г., в соответствии с которым въезд граждан Российской Федерации в Албанию осуществляется по действительным заграничным паспортам и визам.

Советом Министров Республики Албании 25 марта с.г. было принято решение предоставить гражданам России с 01 апреля по 31 декабря 2021 года право безвизового въезда в страну. Данные правила будут применяться в отношении граждан Российской Федерации, совершающих туристические и частные поездки в Албанию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода.

Министерство иностранных дел Российской Федерации обращает внимание на возможность изменения правил въезда в страну в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.