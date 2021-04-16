О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Мексики М.Эбрардом Касаубоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Эбрардом Касаубоном, находящимся в Москве с официальным визитом.

В ходе конструктивного обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества основное внимание было уделено углублению политдиалога, наращиванию торгово-экономических и научно-технических связей, расширению культурных и гуманитарных обменов, совершенствованию договорно-правовой базы. Особое внимание уделено взаимодействию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Стороны с удовлетворением отметили схожесть позиций по большинству ключевых вопросов международной повестки дня. Подтвердили готовность к тесной совместной работе в ООН, в том числе в Совете Безопасности, куда Мексика избрана непостоянным членом на 2021-2022 годы, а также в «Группе двадцати» и АТЭС.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по развитию политических процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне, включая ситуацию в отдельных странах. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении диалога в формате Россия-СЕЛАК с учетом ротационного председательства Мексики в Сообществе.

По итогам переговоров подписан План проведения политических консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов на 2021-2024 годы.