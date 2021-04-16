Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Эбрардом по итогам переговоров, Москва, 28 апреля 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели доверительные и конструктивные переговоры с моим коллегой Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Эбрардом.

Высказались в пользу дальнейшего раскрытия существенного, богатого потенциала российско-мексиканского партнерства в самых разных областях. Договорились наращивать динамику политических контактов. Наши президенты регулярно общаются по телефону. По мере нормализации эпидемиологической обстановки будет возможность планировать возобновление уже очных встреч на высшем и высоком уровне.

Российское Правительство получило приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Мексике в сентябре 2021 г., приуроченных к празднованию 200-летия независимости и ряда других годовщин, включая 700-летие столицы Мексики – Мехико-Сити. Прорабатываем формы нашего участия. Обязательно внесем свой вклад в проведение этих торжеств и обеспечим достойное представительство российской стороны.

Говорили о взаимодействии в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемиологической безопасности. Мексика – первое и пока единственное государство на североамериканском континенте, зарегистрировавшее российскую вакцину «Спутник V». У г-на Министра и его делегации запланированы встречи в РФПИ, где уже состоялись контакты. Еще сегодня будут встречи в НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи. У нас единая позиция в том, что регулярные поставки в Мексику данного препарата в соответствии с подписанным контрактом будут бесперебойно продолжены.

Договорились о дополнительных шагах в целях углубления торгово-экономических связей. Особую роль отводим скорейшему возобновлению деятельности Межправительственной Российско-Мексиканской смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству. Соответствующие ведомства работают над тем, чтобы провести шестое заседание Комиссии в ближайшие месяцы.

Исходим из того, что наращиванию взаимных инвестиций будет способствовать более активное участие мексиканских предпринимателей в международных экономических форумах, проводимых в России. В первую очередь таким ближайшим событием будет Петербургский международный экономический форум, который в этом году пройдет 2-5 июня. Ожидаем на этом мероприятии представительную мексиканскую делегацию. Высоко ценим усилия Комитета предпринимателей Россия-Мексика, созданного при Торгово-промышленной палате России.

Рассмотрели состояние договорно-правовой базы. Договорились ускорить согласование ряда двусторонних документов, имеющих важное практическое значение: соглашение о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства, об учреждении Российского центра науки и культуры в Мехико и о взаимном признании документов об образовании. Затронули также вопрос, который обсуждали и в прошлом, о том, что установление на взаимной основе безвизового режима для поездок граждан наших стран, как это сделало большинство государств Латинской Америки и Карибского бассейна, способствовало бы ведению бизнеса, увеличению культурно-гуманитарных, образовательных обменов и расширению взаимных туристических потоков.

В очередной раз выразили признательность мексиканским партнерам за тесное сотрудничество по обеспечению достойных условий деятельности наших дипломатических представительств в Мексике. Отвечаем взаимностью нашим коллегам на территории России. Признательны за согласование кандидатуры на пост почетного консула России в г.Пуэбла, а также за поддержку учреждения такого же поста в г.Мерида. Сотрудничество по линии почетных консулов особенно важно в ситуации пандемии и необходимости откликаться на нужды граждан России в Мексике и граждан Мексики в России.

Еще раз поблагодарили наших друзей за содействие при организации «вывозных» авиарейсов в прошлом году для возвращения в Россию наших граждан, оказавшихся в регионе Мексики в разгар пандемии.

Подчеркнули нашу заинтересованность в дальнейшем наращивании работы Смешанной комиссии по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта. В рамках этой структуры готовится очередная программа взаимодействия на ближайшие три года.

В начале нынешнего года был подписан еще один документ в гуманитарной сфере – меморандум о сотрудничестве в области кинематографии. Удовлетворены тем, что на плановой основе осуществляется взаимодействие между городами Москва и Мехико.

Приветствуем традиционно высокий интерес мексиканской молодежи к обучению в российских университетах, в том числе медицинских. По обращению наших партнеров на ближайший учебный год, открывающийся в сентябре, выделили дополнительно 10 стипендий для обучения по специальности «пульмонология».

Мексика – наш важный партнер в международных и региональных делах. Высоко ценим взаимодействие двух стран в Совете Безопасности ООН, Совете ООН по правам человека, ЭКОСОС, в рамках «Группы двадцати» и АТЭС. Мы, как и наши мексиканские партнеры, являемся последовательными сторонниками укрепления правовых, демократических начал в международных делах, выступаем за безусловное соблюдение принципов Устава ООН.

В целях совершенствования координации между внешнеполитическими ведомствами только что подписали План межмидовских консультаций на 2021-2024 годы.

Приветствуем усилия Мексики по продвижению интеграционных процессов на латиноамериканском континенте, в том числе в качестве нынешнего председателя Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Рассматриваем диалог в формате Россия-СЕЛАК, который сейчас временно был «подвешен», как важную составляющую внешнеполитического курса, отражающую наше стремление содействовать формированию единой, политически и экономически устойчивой Латинской Америки в качестве важной опоры формирующегося многополярного миропорядка. Господин Министр подтвердил заинтересованность в возобновлении регулярных встреч на уровне министров между Россией и тройкой СЕЛАК.

Хотел бы подчеркнуть, что визит господина Министра проходит в канун Дня Победы. Помним (и сегодня сказали об этом нашим друзьям) вклад Мексики в это достижение человечества – победу над фашизмом. Упомяну лишь о том, что мексиканская военно-воздушная эскадрилья «Ацтекские орлы» сражалась на тихоокеанском фронте против милитаристской Японии. Мексиканские граждане, братья Виво, пережили блокаду Ленинграда. Один из них погиб во время состоявшихся в то время боев и похоронен недалеко от Санкт-Петербурга. Второй – успешно завершил войну, в том числе участвовал в партизанском движении, вернулся на Родину и прожил хорошую, долгую жизнь. Его нет среди нас, но мы будем помнить эту яркую страницу вклада мексиканских друзей в победу над нашим общим врагом. В течение всей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Мексике проходили многочисленные кампании по сбору средств, зерна, хлопка в помощь Красной Армии и советскому народу. Мы никогда этого не забудем, как не забудем и митинги солидарности с нашей борьбой, которые проходили в те годы, включая призывы к скорейшему открытию второго фронта.

Считаю, что мы провели хорошие переговоры. Рад, что мой коллега и друг смог воспользоваться моим приглашением. В свою очередь, я и мои коллеги сможем ответить взаимностью на гостеприимство, оказанное нашей делегации во время визита в Мексику в феврале 2020 года.

Спасибо.

Вопрос: В СМИ появилась информация о том, что в список недружественных государств России якобы войдут Польша, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Также говорится, что есть вероятность включения в него Великобритании, Канады, Украины и Австралии. Можете ли Вы подтвердить достоверность такого списка? Когда можно ожидать его публикацию?

С.В.Лавров: Уже комментировал на днях этот вопрос. По поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина, в соответствии с его указом, Правительство занимается составлением такого перечня.

Как Вы помните, причиной для этого нашего шага послужили неадекватные действия некоторых наших партнеров в отношении деятельности российских дипломатических учреждений на их территории.

Привлекли внимание к тому, что если кто-то хочет устанавливать паритет, то он будет распространяться и на деятельность по найму в нашем государстве граждан России (физических лиц), а также граждан третьих стран, поскольку в этом компоненте какой-либо паритет отсутствует полностью – у нас такой практики нет.

Если брать США, то какое-то время назад (это было в конце 2019 г. во время моего визита в Вашингтон), дождавшись завершения переговоров, чтобы уже нельзя было ничего сделать, нас проинформировали, что в ближайшее время Соединенные Штаты введут новую практику в отношении работы российских дипломатов на американской территории. В соответствии с ней предельный срок пребывания наших дипломатов будет три года. На вопросы «почему?» и «как это соотносится с обязательствами США по Венским конвенциям о дипломатических сношениях» нам сказали, что «Венские конвенции – сами по себе, а у них – американцев – такая практика: их дипломаты служат за границей около трех лет», поэтому и мы будем делать то же самое. Мы давно их предупреждали, что тогда тоже будем переносить свою практику на отношения между нашими странами в области деятельности дипломатических миссий.

Наша практика почти не предполагает найма какого-либо персонала из граждан тех стран, где расположены российские дипломатические учреждения. Мы тоже имеем полное право перенести эту практику на те правила, которые регулируют работу американских посольства и генконсульств в Российской Федерации.

Подчеркну еще раз, что список формируется. Я бы не стал забегать вперед. Это недолгое дело. Скоро он появится, и вы все узнаете.

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать сегодняшнее заявление болгарской прокуратуры о том, что в Софии подозревают российских граждан в организации в 2011-2020 гг. взрывов на оружейных заводах Болгарии, где хранилась продукция, принадлежавшая торговцу оружием Э.Гебреву.

С.В.Лавров: Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но, судя по всему, к этому идет.

Что касается заявлений болгарской стороны, что российских граждан подозревают в организации каких-то взрывов на оружейных заводах, где хранилась продукция, принадлежавшая торговцу оружием Э.Гебреву, за период с 2011 г., то сама эта временная рамка – последние десять лет – вызывает вопросы. Либо болгарская сторона ничего не ведала и только вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились про события 2014 г., решила «перещеголять» чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу, либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности.

Могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией в Чехии и Болгарии, связанной с тем, что к торговле и хранению оружия, боеприпасов имеют отношение частные предприниматели. Евросоюз должен ответить на вопрос, который мы задали. Он заключается в том, насколько ЕС контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием. Тем более, что материалов в западной прессе предостаточно.

Заявлялось, что никаких противопехотных мин на складах в Чехии не хранилось, там были «всего-навсего» оболочки, корпуса для противопехотных мин. Но в СМИ упоминается, что было несколько случаев, когда Э.Гебрев экспортировал эти корпуса противопехотных мин в какую-то страну, где они оперативно получали необходимую «начинку». Здесь возможны самые разные комбинации. Зная, насколько изворотливы люди, торгующие оружием в нарушение законов и международных конвенций, я бы все-таки еще раз обратил внимание Евросоюза на то, что информация, которая сейчас доступна в медиа, должна быть воспринята серьезно. ЕС не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с международными конвенциями и договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали.