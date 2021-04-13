Об итогах проведения первого семинара Регионального форума АСЕАН по безопасности по тематике противодействия использованию ИКТ в преступных целях

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 и 26 апреля в формате видеоконференции под совместным председательством Российской Федерации, Социалистической Республики Вьетнам и Китайской Народной Республики состоялся первый семинар Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) по тематике противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Инициатива проведения данного мероприятия была одобрена в сентябре 2020 г. в ходе 27-й министерской сессии АРФ.

В семинаре приняли участие свыше 100 представителей правоохранительных органов, дипломатических ведомств, научных и деловых кругов из 16 стран-участниц АРФ – Австралии, Восточного Тимора, Вьетнама, Индии, Индонезии, Канады, Китая, Малайзии, Мьянмы, Республики Корея, России, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, а также таких международных и региональных структур, как АСЕАН, ЕС, Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД России, МВД России, Минобороны России, Минцифры России, Минюста России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.

Семинар состоял из четырех секций: криминализация и предупреждение преступности, международно-правовые аспекты противодействия информационной преступности, актуальные вопросы международного сотрудничества в области борьбы с информационной преступностью и практика проведения национальных и трансграничных расследований.

Участники мероприятия отметили стремительный рост использования ИКТ в преступных целях, что требует выработки общих решений для противодействия злоумышленникам. Были обозначены такие особенности информпреступности, как ее трансграничный характер, анонимность в сети Интернет, недостаток правовых механизмов на национальном и международном уровнях. Многие эксперты подчеркнули необходимость налаживания международного сотрудничества, в первую очередь скорейшей разработки под эгидой ООН универсальной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях.

Семинар продемонстрировал особую важность этой темы для быстро развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, а также заложил основу для дальнейшего развития диалога по борьбе с информпреступностью в рамках АРФ.