Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов М.Эбрардом, Москва, 28 апреля 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогие друзья,

Рады приветствовать вас в Москве. Часто и тепло вспоминаю гостеприимство, оказанное моей делегации и мне во время посещения столицы Мексики в феврале 2020 года. Тогда Вы любезно приняли мое приглашение. Рад, что мы смогли воплотить эту договорённость в жизнь.

Несмотря на тяжелые условия для дипломатии в связи с пандемией, наш политический диалог не прекращался. В январе состоялся хороший телефонный разговор Президента России В.В.Путина и Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В феврале переговорили мы с Вами. Сейчас имеем возможность полноценно провести переговоры.

Символично, что мой визит в Мехико состоялся в год 130-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, а Вы посещаете нашу страну в год, когда отмечается 200-летие независимости Вашей страны и 700 лет основания Мехико.

Еще символично, что Ваш визит проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. Ценим вклад в Победу, который внесла Мексика, в том числе на Тихом океане. Хочу особо отметить подвиг братьев Альдо и Хорхе Виво, сражавшихся во время блокады Ленинграда на стороне Красной Армии.

У нас много общего в совместной истории. Убежден, что договорённости, достигнутые между нашими президентами, позволят писать эту историю не менее успешно.

Добро пожаловать.