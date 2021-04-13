О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Н.Герман

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации в Москве со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Н.Герман.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии. Отмечена важная роль Центра в укреплении стабильности и безопасности в ЦА, а также в содействии решению широкого спектра проблем, с которыми сталкиваются государства региона.

Особое внимание уделено противодействию трансграничным вызовам и угрозам, таким как терроризм, экстремизм и наркотрафик, в том числе исходящим из Афганистана. Акцентирована необходимость дальнейшего развития многопрофильного сотрудничества РЦПДЦА с СНГ, ОДКБ и ШОС.