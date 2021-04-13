Об ответных мерах в связи с высылкой Словакией российских дипломатов

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 апреля в МИД России был вызван Посол Словацкой Республики Л.Регак.

Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной «persona non grata» трёх сотрудников Посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности. Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

Л.Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника Посольства Словакии в Москве объявляются «persona non grata». Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации. Послу вручена соответствующая нота.