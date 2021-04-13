Об ответных мерах в отношении Латвии, Литвы и Эстонии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 апреля в МИД России были вызваны Посол Латвии М.Риекстиньш, Посол Литвы Э.Баярунас и Временный поверенный в делах Эстонии П.Рейнтамм Бенно.

Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России.

Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок.