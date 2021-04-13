О направлении медицинской помощи Республике Индии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

Доставка вышеуказанной помощи запланирована на ближайшие дни.