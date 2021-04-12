О консультациях специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации МЛ.Богданова в Париже

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 апреля в Париже специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов встретился с Генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Ф.Эррерой, а также провел консультации с директором Департамента Северной Африки и Ближнего Востока МИД Франции К.Фарно. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии дел и перспективах развития ситуации на Ближнем Востоке. При этом особое внимание было уделено обстановке в Сирии, Ливии, Ливане, а также в палестино-израильском урегулировании.

27 апреля М.Л.Богданов встретился с советником Президента Франции по Северной Африке и Ближнему Востоку П.Дюрелем. В этот же день в соответствии с перечнем российско-французских рабочих групп, утвержденном главами двух государств, М.Л.Богданов и директор Департамента Африки и Индийского океана МИД Франции К.Биго провели первое заседание двусторонней рабочей группы по Африке, в ходе которого был подробно обсужден широкий круг вопросов африканской проблематики.

По итогам встреч и бесед была констатирована особая роль и ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в урегулировании региональных кризисов. Акцентирована важность российской инициативы скорейшего проведения саммита глав государств «пятерки» постоянных членов СБ ООН. Отмечен высокий уровень российско-французского диалога на ближневосточном и африканском направлениях и условлено продолжать контакты и конструктивное взаимодействие между Москвой и Парижем по актуальным вопросам региональной повестки дня.