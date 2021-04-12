О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Австрии в России Й.Айгнером и Специальным советником МИД Австрии М.Сайдиком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в России Й.Айгнера и Специального советника Федерального министра европейских и международных дел Австрийской Республики М.Сайдика.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в странах постсоветского пространства, перспективах интеграционных процессов в рамках евразийских структур. Стороны обсудили ход урегулирования кризисных ситуаций, включая состояние переговорного процесса по конфликту на востоке Украины.