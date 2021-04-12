Фрагмент интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву, Москва, 27 апреля 2021 года

Д.К.Киселев: Отношения с США просто «ни к черту» – таких плохих лично я не припомню. Это даже хуже, чем «холодная война» (это моя оценка). Послы сидят в своих странах. Что будет дальше? Какой вариант развития событий?

С.В.Лавров: Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага – обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США. В ответ мы ограничили работу дипломатов США в России.

Предлагали это Администрации Президента США Дж.Байдена, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Упоминал об этом Госсекретарю США Э.Блинкену. Не навязываясь, просто сказал, что очевидным шагом, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Б.Обама. За несколько недель до ухода с поста Президента он, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов. Потом пошла цепная реакция.

Мы долго терпели. Ждали до лета 2017 г., прежде чем принять ответные меры. Администрация Д.Трампа просила нас не реагировать на «эксцессы» уходящей Администрации Б.Обамы. Но и у команды Д.Трампа не получилось вернуть ситуацию в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить зеркально. Американцы на этом не успокоились.

Видим, что Администрация Дж.Байдена продолжает «скользить» по этой «наклонной плоскости». Хотя в разговоре Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом США Дж.Байденом, который состоялся вскоре после его инаугурации, в моем разговоре с Государственным секретарем США Э.Блинкеном американские визави сказали нам, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого многое станет понятно. Но за этим последовали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а, как многократно предупреждали, асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, работающих в американских дипмиссиях в России. Их количество намного превышает число наших дипломатов в США.

Если говорить о стратегическом видении наших отношений, очень надеюсь, что в Вашингтоне (так же, как и мы) осознают ответственность за стабильность в мире. Существуют не только проблемы России и США, осложняющие жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса, реализацию гуманитарных проектов, но и разногласия, подвергающие серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова.

Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, прозвучавшие в известном интервью Дж.Байдена телеканалу «Эй-Би-Си». Вы знаете также, как Президент России В.В.Путин отреагировал на предложение Президента США Дж.Байдена провести встречу. Мы восприняли его позитивно, но хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которых мы сейчас занимаемся.

Если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал Президент России В.В.Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать «под свои знамена» другие страны на разных континентах против Китая и России, поймут, что в Уставе ООН не зря записаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела и суверенное равенство государств, и просто выполнят свои обязательства, будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден – иначе у нас ничего не получится. Президент России В.В.Путин четко сказал об этом в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам. Будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые мы определяем сами.

Д.К.Киселев: Насколько реалистично ожидать, что они осознают, откажутся от позиции суверена? Ведь надежда – это хорошо, но реальность совсем другая.

С.В.Лавров: Я не высказывал надежды. Я сказал, на каких условиях мы будем готовы разговаривать.

Д.К.Киселев: А если нет?

С.В.Лавров: Если нет, то это их выбор. Значит, мы будем жить в условиях, как Вы сказали, «холодной войны» или еще хуже. Считаю, что в «холодную войну» напряжение было и очень серьезное, не раз возникали существенные рискованные, кризисные ситуации, но было взаимное уважение. По-моему, сейчас оно находится в дефиците.

В высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне даже проскакивают «шизофренические» нотки. Недавно официальный представитель Белого дома Дж.Псаки заявила, что санкции в отношении России будут продолжены, они дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, их целью является снижение напряженности в отношениях между США и Россией. Даже не могу это комментировать. Надеюсь, всем понятно, что подобного рода заявления не делают чести тем, кто продвигает и отстаивает такую политику.

Д.К.Киселев: Мне приходилось слышать мнение, может быть, даже в какой-то степени, в каких-то кругах расхожее, что дипломаты плохо работают, что мы всё упираемся, что наша позиция совсем не гибкая, не эластичная, вот поэтому и отношения плохие.

С.В.Лавров: Это Вы сейчас про круги внутри нашей страны?

Д.К.Киселев: Да, внутри нашей страны.

С.В.Лавров: Да, я тоже читаю эти оценки. Благо, у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же Соединённые Штаты. Я читаю оппозиционные Интернет-ресурсы, газеты и считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что, «если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает, а вот по каким-то причинам закрыли закупку продовольствия на Западе (причём, не объясняют, что это была ответная мера), прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали».

Вы знаете, это узкий, однобокий взгляд исключительно с позиции благополучия, выбор между телевизором и холодильником. Если уж они считают принципиальным воспринимать ценности Соединённых Штатов, напомню высказывание величайшего, по-моему, Президента США Дж.Кеннеди: «Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны». Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение.

Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то, что не понимают наш генетический код, они пытаются его всячески подрывать. Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, в нашей стране не меньшую роль во всём том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости. Если кто-то считает, что для него или для неё, как сейчас корректно говорить, эти ценности не имеют значения, то это их выбор, но я убеждён, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе.

Д.К.Киселев: Рассчитываете ли Вы на встречу с Э.Блинкеном? Когда эта встреча может состояться и состоится ли вообще в обозримой перспективе?

С.В.Лавров: Когда мы говорили по телефону, я его, в соответствии с дипломатическим этикетом, поздравил. Мы обменялись некоторыми оценками ситуации. Беседа была, я считаю, доброжелательной, спокойной, прагматичной. Когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в госдепартаменте, будем готовы возобновлять контакты, естественно, при том понимании, что мы займемся поиском взаимоприемлемых договоренностей по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий и завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами. Американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое сотрудничество, о чем недавно Американо-российская торговая палата нам сообщала. Мы закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно при случае переговорить. Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий, через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике

20-21 мая с.г. планируется министерская встреча Арктического совета. Если американскую делегацию возглавит Госсекретарь Э.Блинкен, я, конечно, буду готов, в случае его заинтересованности, с ним переговорить. Учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, я уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании.